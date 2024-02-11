رمضان 2024.. الصور الأولى لأكرم حسني مع أبنائه في "بابا جه"

يواصل الفنان أكرم حسني تصوير مشاهد مسلسله الجديد “بابا جه” الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، ويتكون من 15 حلقة، تتضمن احداث كوميدية اجتماعية.

أكرم حسني مع أبنائه في بابا جه

وينشر “الدستور” صور من كواليس تصوير العمل، لأكرم حسني مع ابناؤه ضمن أحداث بابا جه، حيث يسلط الضوء خلال العمل على علاقة الأباء بالأبناء ومناقشة المشاكل الأسرية في اطار اجتماعي كوميدي لايت.

أكرم حسني مع أبنائه في بابا جه

أكرم حسني مع أبنائه في بابا جه

أكرم حسني مع أبنائه في بابا جه

أكرم حسني مع أبنائه في بابا جه

أكرم حسني مع أبنائه في بابا جه

“بابا جه” مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

أكرم حسني مع أبنائه في بابا جه

وتدور أحداث المسلسل حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

أكرم حسني مع أبنائه في بابا جه

كانت آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.