الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل "حق عرب" لـ أحمد العوضي (إنفوجراف)

العوضى
العوضى

يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مشاهد مسلسله الجديد “حق عرب” الذي يخوض به المنافسة الرمضانية المقبلة، على قدم وساق، تمهيدًا لعرضه خلال موسم رمضان 2024.

ويصور العوضي مشاهد مسلسله الجديد داخل الحارة الشعبية بمدينة الإنتاج الإعلامي، كما يواصل تصوير بعض المشاهد الخارجية بشارع المعز رفقة الفنانة دينا فؤاد، وتدور احداثه في اطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية في التوقيت الحالي حول كبير المنطقة ويدعى عبد ربه وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، ولديه أخ يدعى "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا.

حق عرب” بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

وقدم العوضى في رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

يعرض لـ أحمد العوضى حالياً في السينمات فيلم "الاسكندرانى" مع المخرج خالد يوسف ويشارك فى بطولة الفيلم زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أسامة أنور عكاشة، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

حق عرب المنافسة الرمضانية موسم رمضان 2024 رمضان 2024 أحمد العوضي العوضي

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