الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة (إنفوجراف)

أمير كرارة
أمير كرارة

يخوض أمير كرارة السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “بيت الرفاعي” الذي يظهر خلاله بدور طبيب لأول مرة خلال مسيرته الفنية ويواصل تصويره بقيادة المخرج أحمد نادر جلال.

ويسعى المخرج أحمد نادر جلال لانهاء كافة مشاهد العمل خلال الاسبوع الأول من الشهر الكريم بالتزامن مع العرض، وانهى قرابة 60% من مشاهد العمل، الذي ينتمي لنوعية المسلسلات الاجتماعية وبها خط درامي شعبي ملء بالاثارة والتشويق.

“بيت الرفاعى” بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

وقدم كرارة فى رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى،  تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

ودارت أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

بيت الرفاعي أمير كرارة احمد نادر جلال السباق الرمضاني شعبي مسلسلات رمضان 2024

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