زيادة المعاشات تكافل وكرامة 2024.. والأوراق المطلوبة للحصول على المعاش

يتسأل المواطنين عن زيادة المعاشات تكافل وكرامة 2024 عبر كافة محركات البحث العالمية منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن حزمة إجراءات مالية من شأنها رفع الأعباء الاقتصادية عن المواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجا في كافة القرى والنجوع بجميع محافظات الجمهورية.

زيادة المعاشات تكافل وكرامة 2024 في مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال كلمته التي أعلن فيها مجموعة من الإجراءات المالية الغرض منها الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية حيث جاءت القرارات من شأنها زيادة المعاشات تكافل وكرامة 2024 بقيمة 15 % بتكلفة سنوية تتجاوز الـ 5.5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال سنة واحد أكثر من 55 % من قيمة المعاش وتخصيص نحو 41 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.

وأشارت وزارة المالية أن الزيادة هناك قرار بزيادة معاشات المتقاعدين عن العمل لبلوغهم سن التقاعد الـ 60 وفقا للقانون المصري بقيمة 15 % لأكثر من 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية بلغت نحو 74 مليار جنيه.

قيمة حد الاعفاء الضريبي للعاملين في الدولة 2024

وفقا للقرارات التي اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحماية الاجتماعية فإن حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص تم رفعه إلى 33 % من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه ويتم صرف المعاشات وفقا للزيادة الجديدة خلال مرتبات شهر مارس المقبل 2024.

جاءت القرارات السابقة في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيزها لرفع الأعباء عن المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك ورغبة الملايين في شراء السلع الغذائية اللازمة والتي تكفي كافة أفراد الأسرة.

المستندات اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

تتلحص المستندات اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة فيما يلي:-

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة من شهادة ميلاد المتقدم.

وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجرة أو الخروج من السجن.

إيصالات استهلاك الكهرباء.

شهادة قوميسون طبي رسمية تبين درجة الإعاقة تبدأ من درجة 50 وغيرها من الوثائق المطلوبة.

اقرأ أيضا

رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة 2024