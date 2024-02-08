الخميس 08 فبراير 2024
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مصر

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وطريقة تقديم التظلم

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يبحث عدد كبير من المواطنين المستفادين من برنامج تكافل وكرامة عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، وهو برنامج من وزارة التضامن لتقديم الدعم  المالي للأسر ذات الدخل المحدود، بهدف تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي وضمان كرامة الفرد والأسرة.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وطريقة تقديم التظلم

ويمكن للمواطنين الدخول علي رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال هذا الرابط من هنا.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن  برنامج تكافل وكرامة يشمل  توفير معاش شهري للأسر المستحقة، وتحديد الفئات المستهدفة يتم وفقًا لمعايير محددة للدخل والحالة الاجتماعية، وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، يُعتبر “معاش تكافل وكرامة” إحدى الجهود الحكومية للتخفيف من الفقر وتحقيق التوازن في التوزيع الاقتصادي.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بزيادة معاشات “تكافل وكرامة” 15% وبتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، مع تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

كما أن قرر زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% سيتم تنفيذها اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024.

طريقة تقديم تظلمات تكافل وكرامة 

  1. الدخول على الرابط الرسمى علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
  2. يكتب المواطن الرقم القومي له في الجزء المخصص لذلك.
  3. الضغط على كلمة استعلام.
  4. ظهور نتيجة الاستعلام للمواطن.
  5. الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.
  6. نوع البطاقة للمواطن (تكافل أو كرامة).
  7. حالة البطاقة (ساري / تجميد / إيقاف).
  8. في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.
  9. في حال البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2024

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي الشروط اللازمة الواجب توافرها للحصول علي معاش تكافل وكرامة.

  1. المتقدم مصري الجنسية ومقيم في مصر إقامة دائمة.
  2. يجب ألا يكون المتقدم لديه دخل شهري ثابت.
  3. للتسجيل في معاش تكافل وكرامه يجب يجب ألا يكون المتقدم من أصحاب الأصول والأملاك والعقارات.
  4. يجب ان يكون المواطن المتقدم متزوج ولديه أبناء في مراحل تعليمية مختلفة.
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الرئيس السيسى يوجه بزيادة 15% لأصحاب المعاشات و"تكافل وكرامة"

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بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم

خطوات الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة تسجيل الدخول

  1. قم بالدخول على موقع بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الرابط التالي: من هنا.
  2. ادخل الرقم القومي للمستعلم عن المعاش الخاص به.
  3. ثم اضغط على زر الاستعلام.
  4. وأخيرًا ظهور نتيجة الاستعلام عن المعاش، سواء بالقبول أو الرفض مع ذكر سبب الرفض.
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