الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تكافل وكرامة واحد من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لحماية الفقراء والاسر الأولى بالرعاية من التغيرات الاقتصادية التي تسببت في ارتفاع اسعار السلع، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم. 

 

بوابة الاستعلام لبرنامج تكافل وكرامة 

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام لبرنامج تكافل وكرامة، ويستطيع الراغبون في الاستعلام لبرنامج تكافل وكرامة الدخول عبر الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg، ثم يقوم المواطن بكتابة الرقم القومى له فى الجزء المخصص لذلك.)كما هو موضح( ثم يقوم المواطن بالضغط على كلمة استعلام، ستظهر نتيجة االستعالم للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية «المحافظة، االدارة االجتماعية والوحدة االجتماعية المسجل بها  - الرقم القومى، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل او كرامة للمواطن القائم بالاستعلام - نوع البطاقة للمواطن )تكافل أو كرامة(.، حالة البطاقة )ساري/ تجميد / ايقاف(.

ووفق بيان وزارة التضامن الاجتماعي فى حالة التجميد أو االيقاف سيتم ذكر السبب، وفى حالة ان البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة بسوهاج

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

بوابة الشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم

 

يستطيع المواطنون الراغبون في تقديم شكوى برنامج تكافل وكرامة الدخول عبر الرابط السابق فى حالة رغبة المواطن فى التقدم بشكوى «يقوم المواطن )القائم بالشكوى( بتسجيل الرقم القومى له - يتم الضغط على كلمة تسجيل شكوى - ستظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات االستعالمية المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى وهى  «اختيار المحافظة، االدارة االجتماعية والمركز/ قسم الشرطة التابع له. )ستظهر بشكل تلقائى فى حالة - ان المتقدم بالشكوى من االسر المستفيدة بالبرنامج(

تحديد نوع الشكوى )من قائمة االختيارات(، كتابة عنوان االقامة بالوصف التفصيلى، رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى )أو اقرب فرد الأسرة، رقم الهاتف االرضى، كتابة تفاصيل الشكوى.

الضغط على كلمة تسجيل، ستظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى، يقوم المواطن بطباعة الشكوى التى تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة، يظهر محتويات الشكوى وتشمل التاريخ.

 

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رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة وشروط المستحقين للبرنامج 2024

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رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. وشروط التسجيل

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