تكافل وكرامة واحد من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لحماية الفقراء والاسر الأولى بالرعاية من التغيرات الاقتصادية التي تسببت في ارتفاع اسعار السلع، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم.

بوابة الاستعلام لبرنامج تكافل وكرامة

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام لبرنامج تكافل وكرامة، ويستطيع الراغبون في الاستعلام لبرنامج تكافل وكرامة الدخول عبر الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg، ثم يقوم المواطن بكتابة الرقم القومى له فى الجزء المخصص لذلك.)كما هو موضح( ثم يقوم المواطن بالضغط على كلمة استعلام، ستظهر نتيجة االستعالم للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية «المحافظة، االدارة االجتماعية والوحدة االجتماعية المسجل بها - الرقم القومى، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل او كرامة للمواطن القائم بالاستعلام - نوع البطاقة للمواطن )تكافل أو كرامة(.، حالة البطاقة )ساري/ تجميد / ايقاف(.

ووفق بيان وزارة التضامن الاجتماعي فى حالة التجميد أو االيقاف سيتم ذكر السبب، وفى حالة ان البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

بوابة الشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم

يستطيع المواطنون الراغبون في تقديم شكوى برنامج تكافل وكرامة الدخول عبر الرابط السابق فى حالة رغبة المواطن فى التقدم بشكوى «يقوم المواطن )القائم بالشكوى( بتسجيل الرقم القومى له - يتم الضغط على كلمة تسجيل شكوى - ستظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات االستعالمية المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى وهى «اختيار المحافظة، االدارة االجتماعية والمركز/ قسم الشرطة التابع له. )ستظهر بشكل تلقائى فى حالة - ان المتقدم بالشكوى من االسر المستفيدة بالبرنامج(

تحديد نوع الشكوى )من قائمة االختيارات(، كتابة عنوان االقامة بالوصف التفصيلى، رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى )أو اقرب فرد الأسرة، رقم الهاتف االرضى، كتابة تفاصيل الشكوى.

الضغط على كلمة تسجيل، ستظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى، يقوم المواطن بطباعة الشكوى التى تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة، يظهر محتويات الشكوى وتشمل التاريخ.