السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. وشروط التسجيل

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، والذي يعد برنامج أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي يهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود، بهدف تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي وضمان كرامة الفرد والأسرة.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 

يعد رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من أهم الكلمات الدلالية عبر محركات البحث حاليا حيث يشمل البرنامج توفير معاش شهري للأسر المستحقة، وتحديد الفئات المستهدفة يتم وفقًا لمعايير محددة للدخل والحالة الاجتماعية، وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، يُعتبر “معاش تكافل وكرامة” إحدى الجهود الحكومية للتخفيف من الفقر وتحقيق التوازن في التوزيع الاقتصادي.

ويتم معرفة كافة التفاصيل عن برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال الرابط التي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي وهو كالتالي:

https://tk.moss.gov.eg/

 

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة بسوهاج

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2024

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي الشروط اللازمة الواجب توافرها للحصول علي معاش تكافل وكرامة

-المتقدم مصري الجنسية ومقيم في مصر إقامة دائمة.

- يجب ألا يكون المتقدم لديه دخل شهري ثابت.

-للتسجيل في معاش تكافل وكرامه يجب يجب ألا يكون المتقدم من أصحاب الأصول والأملاك والعقارات.

- يجب ان يكون المواطن المتقدم متزوج ولديه أبناء في مراحل تعليمية مختلفة.

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الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة بسوهاج

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خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة تسجيل الدخول

خطوات الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة كما يلي:-

الخطوة الأولى : تسجيل الدخول على موقع بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الرابط التالي 

https://tk.moss.gov.eg/.

الخطوة الثانية :  ادخل الرقم القومي للمستعلم عن المعاش الخاص به.

الخطوة الثالثة : ثم اضغط على زر الاستعلام.

الخطوة الرابعة : ظهور نتيجة الاستعلام عن المعاش، سواء بالقبول أو الرفض مع ذكر سبب الرفض.

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خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

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الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة بسوهاج

طريقة تقديم تظلمات تكافل وكرامة 2024

  • الدخول على الرابط الرسمى علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
  • يكتب المواطن الرقم القومي له في الجزء المخصص لذلك.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور نتيجة الاستعلام للمواطن.
  • الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.
  • نوع البطاقة للمواطن (تكافل أو كرامة).
  • حالة البطاقة (ساري / تجميد / إيقاف).
  • في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.
  • في حال البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

 

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تفاصيل برنامج تكافل وكرامة 2024

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