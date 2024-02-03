السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تربية نوعية عين شمس تحصد المراكز الأولى فى فاعليات ملتقى الإبداع الخامس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

حصدت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس بالعديد من المراكز الاولي وذلك فى ختام ملتقى الابداع الخامس لكليات التربية النوعية.
والتي شاركت فيه الكلية تحت رعاية الدكتور  محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور  أسامة السيد عميد الكلية، الدكتور  محمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ضم وفد الكلية المشارك في الملتقي أ.م.د  يحيى مصطفى أحمد بقسم التربية الفنية، الدكتور  أحمد سالم إبراهيم قائد الفريق الموسيقي، م.م خالد إبراهيم  مدرب فريق الموسيقي، دكتور مصطفى أمين مدرس تكنولوجيا التعليم، م.م أمل الشابوري المدرس المساعد بقسم التربية الفنية أ. ماهر سالم أمين الكلية، من ناحية اخري شارك  الدكتور محمد أحمد فرج أستاذ تكنولوجيا التعليم كأحد لجان التحكيم الخاصة.
وجاءت نتائج طلاب الكلية كالاتي المركز الأول في مجال التصوير الفوتوغرافي   وفاز بها الطالب بيشوي جمال شوقي الطالب بقسم تكنولوچيا التعليم بالفرقة الرابعة وحصل على المركز الاول فى مجال البرمجة  الطالب محمود عبد القادر الطالب بالفرقة الرابعة بنفس القسم.

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بينما فاز طلاب قسم التربيه الموسيقية بالكلية بالمراكز الأولى للغناء الجماعي،  العزف الجماعي،  فكان المركز الأول للغناء الفردى من نصيب الطالبة نانسى السيد والطالب محمد وحيد

وحصل الطالب احمد ماجد  على المركز الاول فى العزف الفردى وحصلت الطالبة رنا ملاك على المركز الثانى فى مجال الغناء الفردى، الطالب محمد هشام على المركز الثاني فى مجال العزف الفردى

وحقق طلاب  قسم التربية الموسيقية المركز الأول فى  الغناء والعزف الجماعي،  حقق المركز الأول للغناء الفردى  كل من الطالبة نانسي السيد، والطالب محمد وليد، بينما حصل على المركز الأول للعزف الفردى الطالب احمد ماجد،  و جاء فى المركز الثانى للغناء الفردى الطالبة رنا ملاك
بينما كان المركز الثاني للعزف الفردى من نصيب  الطالب  محمد هشام، وجاء فى المركز الثالث للعزف الفردى الطالب حمادة فتوح.

و  حصل طلاب قسم التربية الفنية  على المركز الاول   فى الرسم   وكان من نصيب الطالبة اسراء سمير، وفى النحت وفاز بها  الطالب  أحمد أيمن  

وحصل على المركز الاول فى  الخزف الطالبة  سلمى سعيد، ؛بينما حلت الطالبة شيماء خالد فى  المركز الثاني فى مجال الطباعة 
وحصلت  الطالبة ندى ايمن على المركز الثانى ايضا فى مجال التصوير وحققت الطالبة سلمى جمعة  المركز الثالث فى مجال  التصميم.
وحقق طلاب قسم الاقتصاد المنزلي:المركز الثاني فى مجال تصميم الازياء ففازت به  الطالبة سارة سامي،

والمركز الثانى فى مجال التريكو  كان من نصيب الطالبة إسراء على احمد، بينما حصلت الطالبة ياسمين محمود على المركز الثالث فى مجال التطريز 
وحصلت الطالبة نورهان جمال على المركز الثالث فى الكوروشيه.

جامعة عين شمس تربية نوعية عين شمس ملتقي الابداع الخامس تربية نوعية كليات جامعه عين شمس

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