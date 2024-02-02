ندوة للتوعية بالأمراض المتوطنة الصحية والسياسية بجامعة عين شمس

نظم قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ندوة للتوعية بتأثيرات الأمراض المتوطنة الصحية والسياسية والاقتصادية ودور قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة عين شمس فى مكافحة الأمراض المتوطنة بمصر وإفريقيا والدور الريادي المحلي والدولي لقسم الأمراض المتوطنه في التعليم والعلاج والأبحاث.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة علي الأنور عميد كلية الطب، وبحضور الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أمانى أحمد إبراهيم رئيس قسم الأمراض المتوطنة ولفيف من أساتذة قسم الأمراض المتوطنة.



وخلال الندوة التي أقيمت خلال الاحتفال باليوم العالمي للأمراض المتوطنة، تحدث الدكتور محمد فوزى منتصر أستاذ الأمراض المتوطنة والعميد الأسبق لكلية الطب عن تاريخ ونشأة قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة عين شمس والدور الفعال الذى يقوم به القسم فى جميع المجالات.

كما أشار الدكتور رضا الوكيل أستاذ الأمراض المتوطنة والسكرتير الدائم للرابطة الإفريقية الشرق أوسطية للجهاز الهضمي إلى الدور الريادي لقسم الأمراض المتوطنة بطب عين شمس علي المستوي الإفريقي.

وألقى الدكتور حسن حمدى أستاذ الأمراض المتوطنة ورئيس القسم الأسبق ومنسق الندوة الضوء علي الدور الريادي المحلي والدولي لقسم الأمراض المتوطنه في التعليم والعلاج والأبحاث والمشاركة فى جميع الأحداث.

كما تضمنت الندوة التعريف ببعض الأمراض المتوطنة والمستجدة والتطعيمات المختلفة المتاحة وطرق الوقاية منها.

فى سياق آخر، كان قد استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير لياو ليتشيانج سفير الصين في مصر، والسيد سون شوشيان نائب وزير الموارد الطبيعية بدولة الصين، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، والدكتور وليد الزواوي نائب أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي لشئون التعليم الفني والتكنولوجي، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.