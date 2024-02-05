رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة وشروط المستحقين للبرنامج 2024

تكافل وكرامة.. أحد المشروعات القومية للدولة التى أقامتها لدعم المواطنين محدود الدخل، وتقديم خدمات لمواجهة أعباء الحياة.

رابط تكافل وكرامة 2024

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى رابط الكترونى لبرنامج تكافل وكرامة، وبوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة الذى يمكنك الدخول عليها والاستعلام والشكاوى عن حالات برنامج التكافل والكرامة https://tk.moss.gov.eg/

إجراءات الاشتراك ببرنامج التكافل والكرامة

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

الفئات المستحقة من برنامج التكافل والكرامة 2024

الأسرة

الطفل

المرأة

ذوى الإعاقة

المسنين

الشباب

شروط القبول برنامج التكافل والكرامة 2024

أن لا يكون سواء الزوج اوالزوجه اوالمسن او العاجز المقدم على البرنامج يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية

أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

يتم تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة

أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك

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