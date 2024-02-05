الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة وشروط المستحقين للبرنامج 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تكافل وكرامة.. أحد المشروعات القومية للدولة التى أقامتها لدعم المواطنين محدود الدخل، وتقديم خدمات لمواجهة أعباء الحياة.

رابط تكافل وكرامة 2024

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى رابط الكترونى لبرنامج  تكافل وكرامة، وبوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة الذى يمكنك الدخول عليها والاستعلام والشكاوى عن حالات برنامج التكافل والكرامة https://tk.moss.gov.eg/

إجراءات الاشتراك ببرنامج التكافل والكرامة 

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

الفئات المستحقة من برنامج التكافل والكرامة 2024

الأسرة

الطفل

المرأة

ذوى الإعاقة

المسنين

الشباب

شروط القبول برنامج التكافل والكرامة 2024

أن لا يكون سواء الزوج اوالزوجه اوالمسن او  العاجز المقدم على البرنامج  يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية

 أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

يتم  تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة

أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك

اقرأ أيضاً

انخفاض لليوم الثالث.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالجنيه المصري

رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بذكري "الإسراء والمعراج"

اليمن: تعيين أحمد بن مبارك رئيسًا للحكومة خلفًا لـ معين عبدالملك

العمل شروط القبول برنامج التكافل والكرامة الفئات المستحقة من برنامج التكافل والكرامة برنامج التكافل والكرامة اجراءات الاشتراك ببرنامج التكافل والكرامة رابط تكافل وكرامة

مواد متعلقة

أول رد من الأعلى للآثار على «أزمة تماثيل الأوشابتى»

السياحة تشارك فى معرض 2024 Xian الصينى مارس المقبل

"شكري": حراك سياحي على مصر من الصين وإسبانيا والسوق العربي

المتحف القومى للحضارة المصرية يقيم فعالية ثقافية لإحياء حرفة الخزف

بداية مبشرة للحركة السياحية الوافدة لمصر فى 2024

نائب وزير السياحة والاثار تكشف تفاصيل المنصة الالكترونية للسياحة الصحية

"سياحة حلوان" تنظم برامج تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل

"تنشيط السياحة" تستعد للمشاركة في عدد من المعارض السياحية الدولية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟