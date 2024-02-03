"تنشيط السياحة" تستعد للمشاركة في عدد من المعارض السياحية الدولية

تستعد الهيئة المصرية لتنشيط السياحة للمشاركة في عدد من المعارض السياحية التي ستقام بعدد من الدول بالخارج لدعم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

فقد أعلنت الهيئة أنها بصدد المشاركة بمعرض إسطنبول الدولي للسفر والسياحة ٢٠٢٤“ EMITT ”والذي سوف يعقد بمدينة إسطنبول بدولة تركيا خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير المقبل، وقد أعلنت عددا من الفنادق والشركات السياحية عن مشاركتها بالمعرض نظرا إلى أهمية السوق التركي بالنسبة للسياحة المصرية وبالأخص على مقصدي شرم الشيخ والغردقة.

كما أعلنت الهيئة أنها بصدد المشاركة بمعرض BERLIN ITB والذي سوف يعقد بمدينة برلين – ألمانيا خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس والتي تعتبر من أكبر البورصات السياحية التي تقام على مستوى العالم، كما يشارك فيه عدد من العارضين على مستوى العالم لعرض المنتجات السياحية المختلفة، وقد شارك فيه العام الماضي نحو 180 دولة على مستوى العالم بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف عارض.

وأعلنت الهيئة أيضا أنها بصدد المشاركة بمعرض 2024 BTL والذي سوف يعقد بالعاصمة البرتغالية لشبونة خلال الفترة من 28 فبراير إلى 3 مارس.

كما ستشارك الهيئة بمعرض DUBAI ATM والذي سوف يعقد بالمركز التجاري العالمي بدبي خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو المقبل الذي يعتبر واحدا من أهم المعارض السياحية التي تقام في منطقة الشرق الأوسط كما أنه يعد واحدا من أهم المعارض التي تهتم بالسياحة العربية.

كما أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي قد أعلنت أنها بصدد المشاركة بمعرض AMERICA LATIN WTM والذي سوف يعقد بمدينة ساو باولو بدولة البرازيل– خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل المقبل.

يشار إلى أن المعارض السياحية واحدة من آليات الترويج السياحي التي يتم الاعتماد عليها في التسويق والترويج السياحي للسياحة المصرية بالخارج.