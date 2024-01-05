الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تنشيط السياحة" تستعد للمشاركة فى معرض كوريا الجنوبية

الجناح المصرى المشارك
الجناح المصرى المشارك باحد المعارض السياحية

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أنها بصدد المشاركة بمعرض seoui international travel والذي سوف يعقد بالعاصمة الكورية - سول - خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو 2024.

 

ويعد معرض كوريا من أكبر المعارض المتخصصة في كوريا الجنوبية حيث شاركت فيه حوالي 43 دولة العام الماضي ووصل عدد الزوار الى 52000 زاثر من المتخصصين والإعلاميين والجمهور.

 

وأعلنت غرفة شركات السياحة أن على الشركات الراغبة في المشاركة سرعة سداد قيمة المشاركة 2500 يورو في موعد أقصاه 2024/1/20 علمآ بأن الحجز بأولوية السداد، موضحة أن الشركات الراغبة في المشاركة عليها سرعة سداد قيمة الاشتراك وكذلك تسليم البيانات الخاصة بها إلى الغرفة 
على خطاب مختوم من الشركة باللغة الإنجليزية.

 

وفى ذات السياق ستقوم الهيئة خلال الفترة المقبلة بعدد من الآليات للترويج السياحي للمقصد السياحي المصري، ومن بينها تنفيذ بعض الحملات الترويجية المشتركة في الأسواق السياحية المستهدفة مع شركاء المهنة الدوليين من منظمي الرحلات وشركات الطيران، وتنظيم عدد من الاستضافات والزيارات التعريفية لمصر، وإطلاق مجموعة من الحملات الدعائية بعدد من الأسواق، بجانب مشاركات الهيئة في عدد من المعارض السياحية الدولية خلال الأشهر القادمة.

 

كما يتم مناقشة مقترح مشاركة الهيئة في تنظيم سلسلة من الفعاليات والأحداث الداخلية المختلفة بالتعاون مع عدد من سفارات دول العالم خلال الفترة المقبلة والتي تأتي في ضوء الاستراتيجية الترويجية للهيئة مما يساهم في إحداث مزيد من الزخم الإعلامي والترويجي عن المقصد السياحي المصري في هذه الدول.

 

يشار إلى أن المعارض السياحية واحدة من آليات الترويج السياحي التي تعتمد عليها البلدان السياحية لتسويق البرامج السياحية ومقابله العارضين من مختلف الدول كما تتيح المعارض فرصة للتعرف على البرامج السياحية من مختلف بلدان العالم.

العاصمة الكورية سول غرفة شركات السياحة الحملات الترويجية الاسواق السياحية

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