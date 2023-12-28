تعرف على الحملات الترويجية التى اطلقتها السياحة طوال 2023 لزيادة الحركة السياحية

نظمت وزارة السياحة والاثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة العديد من الحملات الترويجية خلال عام 2023،والتى من شانها زيادة الحركة السياحية الوافدة الى مصر وتعريف منظمى الرحلات بالخارج بمستجدات القطاع السياحى المصرى من بينهم حملة للترويج للمقصد السياحي المصري خلال مبارايات الدوري الإنجليزي English Premier League وذلك فى (أكتوبر2023).

كما تم إطلاق الحملة الترويجية الجديدة لمصر في الأسواق الرئيسية تحت عن عنوان "Your Expectations are History" (مارس 2023) - تنفيذ حملة إعلانية بالسوق النمساوي (يوليو 2023) - تنفيذ حملة إعلانية بالسوق الألماني (يوليو 2023)،وإطلاق حملة دعائية للترويج للمقصد السياحي خلال مبارايات الدوري الإنجليزي (موسم 2023-2024)

كما تم تنفيذ 10 دقائق إعلانية على جميع الشاشات الخاصة بملعب فرانكفورت خلال المباراة الودية بين فريق اينتراخت فرانكفورت وفريق Nottm Forest الإنجليزي (أغسطس 2023)،و المشاركة في رعاية مباراة نهائي كأس السوبر (أغسطس 2023) بالاضافة الى تنفيذ 2 إعلان عبارة عن Advertorial في مجلة Touristik Aktuell(سبتمبر 2023).

كما تم تنفيذ حملة إعلانية بعدد 8 مجلات مهنية إيطالية على هامش معرض TTG ( أكتوبر 2023)- توفير مساحة إعلانية لعرض فيلم دعائي عن مصر بمهرجان Berlin Festeval of Lights 2023 (أكتوبر 2023)- الدعاية لمصر خلال عدد (5) مبارايات ببطولة ويمبلدون للتنس (2023).

كما نظمن هيئة تنشيط السياحة حملات مشتركة مع عدد من منظمي الرحلات في الأسواق السياحية المختلفة كحملة إعلانية مشتركة مع شركة الطيران British Airways بالسوق البريطاني (أبريل- ديسمبر 2023) خاصة بإطلاق خط الطيران المباشر بين مطاري Gatwick وشرم الشيخ وتنفيذ قافلة سياحية Roadshow مع منظم الرحلات الألماني LMX في 12 مدينة ألمانية (يونيو- يوليو 2023).

كما اطلق حملة ترويجية بالسوق البريطاني مع منظم الرحلات Easyjet (يوليو – ديسمبر 2023)،وندوة مع منظم الرحلات Coral Travel للترويج لمصري بالسوق الروسي خلال موسم الشتاء (يوليو 2023).

كما تنفيذ ورشة عمل مع منظم الرحلات الألماني Alltours بمدينة ديسلدوف الألمانية (26 يوليو 2023)،و حملة إعلانية مشتركة مع شركة الطيران Condor Airlines (يوليو 2023).

بالاضافة الى حملة مشتركة مع منظم الرحلات Hotelplanبالسوق السويسري (أغسطس 2023)،و تنفيذ ورشة عمل مع منظم الرحلات الألماني Ferien Touristik ببرلين، ألمانيا (سبتمبر 2023).

كما تم اطلاق حملة ترويجية مع منظم الرحلات الإنجليزي Love Holidays لزيادة التدفقات السياحية إلى شرم الشيخ والغردقة (أكتوبر 2023)،و حملة ترويجية مع منظم الرحلات الألماني Vtours ( أكتوبر 2023 -أبريل 2024)،وحملة ترويجية مع منظم الرحلات البولندي Coral Travel ( أكتوبر 2023 - يناير 2024) بالاضافة الى حملة ترويجية مع منظم الرحلات النمساوي FTI ( أكتوبر - نوفمبر 2023).