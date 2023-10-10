الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السياحة": تنفيذ بعض الحملات الترويجية المشتركة فى الأسواق السياحية المستهدفة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس، اليوم،  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض  الوزير، خلال الاجتماع، أبرز المستجدات التي تشهدها حاليًا صناعة السياحة في مصر، وكذلك بعض الإجراءات وخطط الترويج والتنشيط التي تنتهجها الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وتحدث الوزير أيضًا عن حرص الوزارة على رفع درجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز بما يساهم في تحقيق المستهدفات من صناعة السياحة في مصر، لافتًا إلى الثلاث لجان التي تم تشكيلها مؤخرًا لتساهم في تحقيق ذلك، وهم لجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار، واللجنة الخاصة بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر.

ضوابط ترخيص الليموزين في الشركات السياحية

الغرف السياحية: إطلاق موقع إلكترونى للمركز المصرى للقيادة الآمنة

"السياحة" تشارك فى فعاليات معرض ومؤتمر "موناكو لليخوت"

txt

وزير السياحة: حريصون على رفع درجة حوكمة الإنفاق العام على أنشطة الترويج والتنشيط

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق.

كما تم عرض ومناقشة بعض المقترحات التي من المقرر أن تقوم الهيئة بتنفيذها خلال الفترة المقبلة للترويج السياحي للمقصد السياحي المصري، ومن بينها تنفيذ بعض الحملات الترويجية المشتركة في الأسواق السياحية المستهدفة مع شركاء المهنة الدوليين من منظمى الرحلات وشركات الطيران، وتنظيم عدد من الاستضافات والزيارات التعريقية لمصر، وإطلاق مجموعة من الحملات الدعائية بعدد من الأسواق، بجانب مشاركات الهيئة في عدد من المعارض السياحية الدولية خلال الأشهر القادمة.

كما تم مناقشة مقترح مشاركة الهيئة في تنظيم سلسلة من الفعاليات والأحداث الداخلية المختلفة بالتعاون مع عدد من سفارات دول العالم خلال الفترة المقبلة والتي تأتي في ضوء الاستراتيجية الترويجية للهيئة مما يساهم في إحداث مزيد من الزخم الإعلامي والترويجي عن المقصد السياحي المصري في هذه الدول والتي سيكون في باكورتها انطلاق أحد عروض الغناء الأوبرالى لدار الأوبرا الإيطالية بنابولي تياترو سان كارلو الذي يعد من أقدم مسارح الغناء الأوبرالي في العالم، بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة، وذلك من أمام أهرامات الجيزة يوم ١١ أكتوبر الجاري في أول مرة تقوم فيها الفرقة بتقديم عروضها في مصر وأول جولة دولية لها منذ جائحة فيروس كورونا.
 

المقصد السياحي السياحة الحملات الترويجية المشتركة الأسواق السياحية المستهدفة وزير السياحة

مواد متعلقة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

"النيل للطيران" الناقل الرسمي لمنتخب مصر في مباراتي زامبيا والجزائر

المنظمة العربية للسياحة تطلق النسخة الثالثة من ملتقى الأمن السياحى بالدوحة

شبورة مائية صباحًا.. "الأرصاد": فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية

رابط الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة

الغرف السياحية: إطلاق موقع إلكترونى للمركز المصرى للقيادة الآمنة

ضوابط ترخيص الليموزين في الشركات السياحية

"السياحة" تشارك فى فعاليات معرض ومؤتمر "موناكو لليخوت"

الأكثر قراءة

عاجل.. أمين عام اتحاد الغرف التجارية: ندرس ضم المزيد من السلع إلى مبادرة خفض الأسعار

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

عاجل.. بيان أمريكى أوروبى: ندعم إسرائيل ونعترف بطموحات الشعب الفلسطينى المشروعة

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى مصر

بيان أوروبى أمريكى يطالب إيران بعدم توسيع النزاع فى المنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة