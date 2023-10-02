الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السياحة" تشارك فى فعاليات معرض ومؤتمر "موناكو لليخوت"

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

شاركت وزارة السياحة والآثار في فعاليات معرض ومؤتمر موناكو لليخوت والذي عُقد بإمارة موناكو خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وتأتي مشاركة الوزارة في فعاليات هذا المعرض والمؤتمر في إطار اهتمام الدولة بتعظيم سياحة اليخوت والترويج لها باعتبارها من الأنماط السياحية الهامة والمتميزة بالمقصد السياحي المصري.

 

وخلال فعاليات المعرض والمؤتمر، عقد الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على ملف سياحة اليخوت، عددًا من الاجتماعات المهنية مع ممثلي ومسئولي عدد من مختلف الجهات ذات الصلة باليخوت والمشاركة في المعرض، لشرح ما قامت به الدولة المصرية من إجراءات لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر.

 

واستعرض الآليات الجديدة التي من بينها إنشاء النافذة الواحدة لسياحة اليخوت ومد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر” بدلًا من “30 يوما، وما تم من إجراءات لتقليل مدة إنهاء الإجراءات اللازمة لدخول اليخوت وكذلك في الرسوم التي يتم تحصيلها.

 

وخلال هذه الاجتماعات، شارك مساعد الوزير الحضور المطويات الرقمية والأفلام الدعائية التي أعدتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج لمنتج سياحة اليخوت. وإمكانات مصر في تعظيم ذلك النمط السياحي. 

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مناقشة إمكانية قيام تلك الشركات بنقل نشاطها

 

وخلال المشاركة في فعاليات المعرض والمؤتمر اجتمع أيضًا مساعد الوزير للتحول الرقمي مع ممثلي شركات تأجير اليخوت، حيث تمت مناقشة إمكانية قيام تلك الشركات بنقل نشاطها إلى مصر أثناء الموسم الشتوي، بالإضافة إلى لقائه مع قائدي وملاك اليخوت المشاركة وشركات إدارة وخدمات اليخوت الذين سبق لهم الإبحار إلى مصر، حيث استمع إلى ملاحظاتهم حول ما يرونه من فرص لتحسين التجربة السياحية لزائري مصر من البحر.
 

وزارة السياحة والآثار موناكو لليخوت سياحة اليخوت السياحة اليخوت

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