الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حسام الشاعر يدعو لاستثمار الفن فى تنشيط الحركة السياحية

حسام الشاعر
حسام الشاعر

قال حسام الشاعر، الخبير السياحي وعضو غرفة الفنادق، إن الفن والسينما عنصر مهم جدًا في الترويج للسياحة المصرية، وعليه لا بد من الاهتمام بشكل أكبر بالسينما والدراما، كونها المرآة التي تعكس ثقافة وحضارة الشعوب.

وأكد الشاعر، خلال كلمته بختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب، توفير الدعم اللا محدود لتقديم مهرجان يليق باسم مصر ومدينة الغردقة.

وتابع:"على مدار أيام المهرجان اجتمعنا على حب السينما والسياحة، واليوم نبدأ حلمًا مشتركًا بلقاء جديد أمام شاشة السينما وفى قاعاتها، حيث المشاهدة الممتعة للأفكار المطروحة في الأفلام والنقاشات الثرية، التى تسهم فى تقديم أجيال شابة واعدة من المبدعين نعتز ونفتخر بهم".

دعاوي لاستثمار الفن في تنشيط السياحة

وأكد حسام الشاعر أن مدينة الغردقة في انتظار النسخة الثانية من المهرجان العام المقبل، لاستكمال مسيرة النجاح والشراكة بين الفن والسياحة على أرض مدينة الغردقة الساحرة.

ودعا إلى ضرورة استثمار تصوير الأعمال الدرامية والمسلسلات والأفلام المصرية في المعالم والأماكن السياحية المصرية، لأن الدراما المصرية لها جمهور كبير في الوطن العربي كله، وتصوير مثل هذه الأعمال داخل السياحة يشكل عنصر ترويج مهمًا للسياحة المصرية.

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أهم ملامح منصة السياحة الموحدة للترويج لمصر

تزايد نسب الإشغالات السياحية في مصر 

واستطرد أن نسب الإشغالات بالغردقة تتزايد يومًا بعد يوم، ولا بد من توسيع دائرة المقصد السياحي بهذه المنطقة ليشمل الطريق الساحلي، وكذلك مدينة مطروح نفسها التي تعتبر مالديف الشرق بشواطئها الرائعة وجمالها الساحر، بحيث يتم التسويق للعلمين الجديدة والساحل الشمالي بمختلف البورصات السياحية العالمية مثل لندن وبرلين.

واقترح الشاعر التوسع في المتاجر ومركز التسوق بالمدن السياحية، وتنويع الخدمات المقدمة، والتوسع في إنشاء الغرف الفندقية، لأن السائح الذي يزور العلمين يتميز بأن معدل إنفاقه مرتفع ويحتاج إلى مواصفات خاصة في المكان الذي يقضي به إجازته.

 

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