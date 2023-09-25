الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أهم ملامح منصة السياحة الموحدة للترويج لمصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار أن استراتيجية الدولة فيما يتعلق بالقطاع السياحي بدأت مبكرًا، من خلال إنشاء منصة للسياحة الموحدة ليصبح القطاع السياحي والترويج له ضمن اهتمامات وأولويات الدولة.

وأعلن مجلس الوزراء قبل أسبوع عن انطلاق منصة السياحة الموحدة، كأول منصة إلكترونية موحدة للسياحة في مصر، والتي تهدف إلى غلق الباب أمام أي كيانات موازية أو وهمية لتكون بمثابة قناة رسمية يمكن التعامل من خلالها، بما يعظم من عوائد الدولة، من مختلف الوزارات المعنية بالشأن السياحي، كذلك توفر قدرًا كبيرًا من المعلومات التي يحتاج إليها السائح أو الوافدون العرب والأجانب، ويُستهدف أيضًا من منصة السياحة الموحدة الاعتماد عليها في وضع خطط الترويج السياحي للمقصد السياحي المصري.

وتتضمن ملامح منصة السياحة الموحدة الآتى:

الأقصر تستعد للموسم الشتوى.. ووفد ألمانى يزرع 1000 شجرة

 

txt

مصادر بالسياحة: الحملات التفتيشية على الفنادق والشركات مستمرة

أهم ملامح منصة السياحة الموحدة

1. تتيح المنصة خدمات حجز تذاكر الطيران والفنادق ومختلف متطلبات العمل السياحي.

2. تتم مراعاة أن يتم تصميمها كواجهة سياحية لمصر.

3. تتضمن تقديم عدد من الخدمات الرقمية، من أبرزها أماكن الوجهات السياحية، وطرق التنقل داخل المحافظات المصرية.

4. تعزيز المنصة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي تساعد على تحسين أداء المنصة وتخزين أكبر قدر من البيانات.

5. إعداد كتيب لإرشادات النشر على المنصة، للحفاظ على اتساق المحتوى المنشور.

6. اقتراح تأسيس وحدة تتبع وزارة السياحة لمتابعة المحتوى المنشور على المنصة.

7. إعداد مجلة شهرية تقوم المنصة بإصدارها بشكل دوري، على أن تتضمن أبرز الفعاليات والأحداث التي تمت خلال الشهر.

8. وضع أجندة الفعاليات المزمع القيام بها بشكل شهري بما في ذلك الأحداث الثقافية والأحداث الرياضية.

9. إعداد دليل السياحة "سهلة الوصول"؛ لتمكين الفئات الخاصة من كبار السن وذوي الهمم من الاستكشاف والسفر في جميع أنحاء مصر.

10. ترجمة واجهة المنصة والمحتوى المنشور إلى اللغات الأكثر استخدامًا على مستوى العالم.

11. ربط المنصة بتطبيق إلكتروني يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية المتاحة.

12. ترجمة واجهة المنصة والمحتوى المنشور إلى اللغات الأكثر استخدامًا على مستوى العالم.

13. ربط المنصة بتطبيق إلكتروني يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية المتاحة.

منصة السياحة الموحدة ملامح منصة السياحة الموحدة الطيران السياحة والآثار القطاع السياحي

مواد متعلقة

مصادر بالسياحة: الحملات التفتيشية على الفنادق والشركات مستمرة

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

رفض عملها فخلعته.. ما القصة؟

عاجل| حقيقة انسحاب الجزائر من الترشح لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027

تزكية 20 برلمانيًا وتأييد 25 ألف مواطن.. تفاصيل وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى