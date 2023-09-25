أهم ملامح منصة السياحة الموحدة للترويج لمصر

كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار أن استراتيجية الدولة فيما يتعلق بالقطاع السياحي بدأت مبكرًا، من خلال إنشاء منصة للسياحة الموحدة ليصبح القطاع السياحي والترويج له ضمن اهتمامات وأولويات الدولة.

وأعلن مجلس الوزراء قبل أسبوع عن انطلاق منصة السياحة الموحدة، كأول منصة إلكترونية موحدة للسياحة في مصر، والتي تهدف إلى غلق الباب أمام أي كيانات موازية أو وهمية لتكون بمثابة قناة رسمية يمكن التعامل من خلالها، بما يعظم من عوائد الدولة، من مختلف الوزارات المعنية بالشأن السياحي، كذلك توفر قدرًا كبيرًا من المعلومات التي يحتاج إليها السائح أو الوافدون العرب والأجانب، ويُستهدف أيضًا من منصة السياحة الموحدة الاعتماد عليها في وضع خطط الترويج السياحي للمقصد السياحي المصري.

وتتضمن ملامح منصة السياحة الموحدة الآتى:

أهم ملامح منصة السياحة الموحدة

1. تتيح المنصة خدمات حجز تذاكر الطيران والفنادق ومختلف متطلبات العمل السياحي.

2. تتم مراعاة أن يتم تصميمها كواجهة سياحية لمصر.

3. تتضمن تقديم عدد من الخدمات الرقمية، من أبرزها أماكن الوجهات السياحية، وطرق التنقل داخل المحافظات المصرية.

4. تعزيز المنصة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي تساعد على تحسين أداء المنصة وتخزين أكبر قدر من البيانات.

5. إعداد كتيب لإرشادات النشر على المنصة، للحفاظ على اتساق المحتوى المنشور.

6. اقتراح تأسيس وحدة تتبع وزارة السياحة لمتابعة المحتوى المنشور على المنصة.

7. إعداد مجلة شهرية تقوم المنصة بإصدارها بشكل دوري، على أن تتضمن أبرز الفعاليات والأحداث التي تمت خلال الشهر.

8. وضع أجندة الفعاليات المزمع القيام بها بشكل شهري بما في ذلك الأحداث الثقافية والأحداث الرياضية.

9. إعداد دليل السياحة "سهلة الوصول"؛ لتمكين الفئات الخاصة من كبار السن وذوي الهمم من الاستكشاف والسفر في جميع أنحاء مصر.

10. ترجمة واجهة المنصة والمحتوى المنشور إلى اللغات الأكثر استخدامًا على مستوى العالم.

11. ربط المنصة بتطبيق إلكتروني يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية المتاحة.

12. ترجمة واجهة المنصة والمحتوى المنشور إلى اللغات الأكثر استخدامًا على مستوى العالم.

13. ربط المنصة بتطبيق إلكتروني يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية المتاحة.