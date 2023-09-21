الأقصر تستعد للموسم الشتوى.. ووفد ألمانى يزرع 1000 شجرة

كشف محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، عن أن وزارة السياحة تتابع من خلال زيارات مستمرة استعدادات المحافظة لاستقبال الموسم الشتوي.

وقال عثمان لـ"الدستور" إن مدينة الأقصر استضافت مؤخرًا وفدًا مكونًا من 55 شابًا ألمانيًا ضمن مبادرة لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، كأحد الرعاة الأساسيين لمبادرة "جسر التعاون بين مصر والعالم" (أسبوع الشباب المصري الألماني) وذلك للعام الـ11 على التولي وتستمر الزيارة أسبوعًا كاملًا.

وزرع الوفد خلال الزيارة 1000 شجرة وأطلق هاشتاج "زوروا الأقصر" كرسالة للشباب الألماني لزيارة الأقصر، ولاقت الرسالة إقبالًا كبيرًا لدى شباب الجامعات والطلبة ومحبي السفر في ألمانيا.

الأقصر تستعد للموسم الشتوي

وأضاف عثمان أن اللجان المختصة في وزارة السياحة تتابع بشكل مستمر استعدادات الفنادق والفنادق العائمة بالمواقع الأثرية والمتاحف المختلفة والتأكد من كفاءتها، استعدادًا لاستقبال المقصد السياحي المصري للموسم السياحي الشتوي من خلال الجولات التفقدية التي يجريها الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والدكتور خالد شريف، مساعد الوزير للتحول الرقمي والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية.

الشباب الالماني

الشباب الالماني

الشباب الالماني

الشباب الالماني

الشباب الالماني

الشباب الالماني

الشباب الالماني

الشباب الالماني

الشباب الالماني

الشباب الالماني