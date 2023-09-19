قطاع السياحة يستعيد الوظائف المفقودة بنهاية عام 2024

كشفت أبحاث الأثر الاقتصادي (EIR) لعام 2023 الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) اليوم أنه من المتوقع أن يتجاوز قطاع السفر والسياحة ذروة عام 2019 هذا العام.

ويتوقع WTTC أيضًا أن يخلق القطاع ما يقرب من 380 ألف فرصة عمل هذا العام، مما يستعيد جميع الوظائف المفقودة تقريبًا بسبب جائحة كوفيد 19 ليصل إلى أكثر من 4 ملايين، على سبيل المثال حوالي واحد من كل تسعة عمال في المملكة المتحدة، في قطاع السفروالسياحة في الوقت الحالي.

من المقرر أن يساهم القطاع بمبلغ 252.4 مليار جنيه إسترليني في اقتصاد المملكة المتحدة هذا العام، متجاوزًا أعلى مستوى في عام2019 قبل الوباء، وهو 248.5 مليار جنيه إسترليني.

من المتوقع أن يصل إنفاق الزوار الدوليين إلى المملكة المتحدة إلى 26.18 مليار جنيه إسترليني، أي 6٪ فقط خلف ذروة عام 2019 البالغة 38.6 مليار جنيه إسترليني.

في العام الماضي، نمت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65٪ لتصل إلى أكثر من 237 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يمثل 9.5٪ من الاقتصاد، مقتربًا من أعلى مستوى في عام 2019 عند 9.9٪ من الاقتصاد.

وفي العام الماضي، خلق القطاع أيضًا 1.1 مليون وظيفة إضافية مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 3.6 مليون وظيفة على المستوى الوطني- واحدة من كل 10 وظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة.





واستعاد القطاع الآن 1.5 مليون وظيفة من أصل 1.7 مليون وظيفة فقدت خلال الوباء.

وشهد العام الماضي أيضًا عودة المسافرين الدوليين المتوجهين إلى المملكة المتحدة مع زيادة إنفاق الزوار الأجانب بنسبة تزيد عن 300٪ اعتبارًا من عام 2021 ليصل إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه إسترليني.

وتعافى إنفاق الزائرين المحليين بالكامل في عام 2022 ليتناسب مع أعلى مستوى له قبل الوباء والذي بلغ 165 مليار جنيه إسترليني، مما يدل على أنه في حين أن المملكة المتحدة استغرقت وقتًا أطول لجذب الزوار الأجانب ذوي الإنفاق المرتفع، فإن الإقامة هنا لتبقى.

وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لـ WTTC: "يخلق السفر والسياحة واحدة من كل عشر وظائف في المملكة المتحدة، وتساهم بأكثر من 250 مليار جنيه إسترليني سنويًا في اقتصاد المملكة المتحدة".

وأضافت: "بينما تشير توقعاتنا إلى أن القطاع سيصل إلى ربع تريليون جنيه إسترليني هذا العام، وتتوقع أن يتعافى إنفاق الزوار الدوليين بحلول أوائل العام المقبل، يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تهدف إلى تحقيق المزيد".

وتابعت: "إن تعافي القطاع ونموه على المدى الطويل معرض للخطر بسبب الإلغاء الذاتي للتسوق المعفي من ضريبة القيمة المضافة للسياح الدوليين، سنستمر في رؤية السائحين ذوي القيمة العالية يختارون فرنسا وإيطاليا بدلًا من المملكة المتحدة ويأخذون معهم القيمة الاقتصادية والوظائف".

توقعات هيئة السياحة العالمية

تتوقع هيئة السياحة العالمية أن ينمو القطاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 315 مليار جنيه إسترليني بحلول عام2033، أي ما يقرب من 11٪ من اقتصاد المملكة المتحدة، وسيوظف أكثر من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد، حيث يعمل واحد من كل سبعة بريطانيين في هذا القطاع.

أوروبا

وفي عام 2022، ساهم قطاع السفر والسياحة الأوروبي بمبلغ 1.9 تريليون يورو في الاقتصاد الإقليمي، أي أقل بنسبة 7٪ فقط من ذروة عام 2019، ويتوقع WTTC أن تصل مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى أكثر من 2 تريليون يورو في عام 2023 - على مسافة قريبة من أعلى مستوى في عام 2019.

ووظف القطاع ما يقرب من 35 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة في عام 2022، بزيادة قدرها 2.9 مليون شخص عن العام السابق ولكنه لا يزال متخلفًا بمقدار 3.2 مليون شخص عن مستويات ما قبل الوباء، ويتوقع WTTC أن يستعيد القطاع الوظائف المفقودة بالكامل خلال الوباء بحلول نهاية عام 2024.