تقرير دولى: مصر تسعى لتحسين تجربة السفر فى البلاد عبر تكوين ممر السكك الحديدية بالقاهرة

أكد تقرير دولي، أن مصر تسعى لتحسين تجربة السفر في البلاد عبر تكوين ممر السكك الحديدية بالقاهرة بقيمة 340 مليون يورو، وفقا لموقع "جلوبال كونستركشن ريفيو" الاقتصادي العالمي.

وقال الموقع في تقريره: “أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن خطة لتحديث ممر السكك الحديدية الذي يبلغ طوله 125 كيلومترًا والذي يمتد على طول الضفة الشرقية لنهر النيل بين القاهرة والجيزة وبني سويف”.

وتابعت: “سيتضمن العمل تحديث الإشارات والمسارات والمحطات، وسيتم تنفيذه على مدى خمس سنوات من قبل المهندس الفرنسي تاليس والمقاول المصري أوراسكوم، وعند اكتمالهما، سيحافظ الاثنان على الارتباط لمدة خمس سنوات أخرى”.

واضاف التقرير: “سيتم توفير جزء من تكلفة المخطط البالغة 340 مليون يورو من قبل البنك الدولي كجزء من مشروع تحسين السكك الحديدية والسلامة في مصر”.

وقال أليسيو بينسيفيني، المدير الإداري لأنظمة النقل البري بشركة تاليس في مصر: “من خلال تقديم أحدث أنظمة الإشارات، نحن ملتزمون بتحسين تجربة السفر للمسافرين في مصر”.

واضاف بينسيفيني، أن ذلك التطوير يكون من خلال الابتكار والتعاون، ونسعى جاهدين لتحسين الالتزام بالمواعيد وزيادة الربحية ورفع قدرة شبكات السكك الحديدية لدينا، وتعزيز النمو الاقتصادي والاتصال داخل الدولة.