"تنشيط السياحة" تشارك فى 44 معرضًا خارجيًا للترويج للمقاصد السياحية

قال عمرو القاضي، رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، إن مصر شهدت الفترة الماضية انتعاشة سياحية وحالة من الرواج السياحي في مختلف المدن الشاطئية، وذلك وفقًا للأرقام والإحصائيات الرسمية التي كشفت أن مصر استقبلت خلال الشهور الماضية ما يقرب من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري ٢٠٢٣، بارتفاع قدره 43% على أساس سنوي، مقارنة بالعام الماضي.

إطلاق حملة ترويجية إعلانية خلال أسابيع للمقاصد السياحية

وأضاف القاضي أن الهيئة العامة للتنشيط السياحي بصدد إطلاق حملة ترويجية إعلانية خلال أسابيع للمقاصد السياحية المصرية، من خلال المشاركة في 44 معرضًا خارجيًا في 25 دولة خلال العام المالي 2023/ 2024، بهدف الترويج والتسويق للمقاصد السياحية خلال الشهر الجاري، كذلك تستهدف الهيئة زيادة عدد السائحين الوافدين من الدول العربية إلى 4.5 مليون سائح في 2024 مقابل 3.1 مليون سائح في العام الماضي 2022.

فتح مزيد من الأسواق الجديدة

وأضاف القاضي، في تصريحات صحفية، أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحي تعمل على فتح مزيد من الأسواق الجديدة بالتعاون مع قطاع الطيران، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت الفترة الماضية من إضافة 18 سوقًا سياحية إلى خريطة السياحة المحلية حتى عام 2023، من بين تلك الدول الهند والبرازيل وكوريا الجنوبية والأردن والكويت، ضمن خطة واستراتيجية الوزارة للسياحة المستدامة.

وأعلنت الهيئة رسميًا عن مشاركتها في عدد من المعارض الدولية، والمقرر أن يتم إطلاق الحملة الترويجية والإعلانية بها خلال الشهر الجاري، ضمن خطة لزيادة عدد السائحين إلى مصر لنحو 30 مليون سائح خلال 2028.

خريطة المعارض الدولية السياحية

وتتضمن خريطة المعارض الدولية المتخصصة المشاركة فيها للترويج للسياحة المصرية التالي:

المعرض السياحى بإيطاليا، الذى يتم تنظيمه تحت عنوان Eudi Show خلال الفترة من 13-15 أكتوبر المقبل.

المعرض السياحى بالبرتغال، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 16- 19 أكتوبر.

المعرض السياحى IMEX، الذى يتم تنظيمه فى لاس فيجاس بأمريكا خلال الفترة من 17- 19 أكتوبر.

المعرض السياحى بإسبانيا IBTM المقرر إقامته خلال نوفمبر 2023.

المعرض السياحى Salon de Plongee بفرنسا- باريس، والمقرر انعقاده من 11- 17 يناير 2024.

المعرض السياحى Boot Dusseldorh الذى يقام بألمانيا خلال الفترة من 20- 28 يناير 2024.

المعرض السياحى Duikvaker بهولندا- أوتراخت، الذى يعقد خلال الفترة من 3- 4 فبراير 2024.

المعرض السياحى Dykmassan بالسويد- جوتنبرج خلال 9-11 فبراير 2024.

ثم تختتم الهيئة العامة للتنشيط السياحى مشاركتها بالمعارض الدولية بالمشاركة فى معرض IMEX السياحى بألمانيا، الذى يقام خلال 14- 16 مايو 2024، ويعد أحد أهم المعارض السياحية الدولية.