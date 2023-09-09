"السياحة" تعلن خريطة مشاركتها في المعارض السياحية الدولية

تلقت غرفة الشركات السياحية خطابا رسميا من الهيئة العامةً لتنشيط السياحة المصرية يتضمن مواعيد المعارض السياحية الدولية المقرر انتشارك الهيئة بها حتى مايو ٢٠٢٤ في ٧ معارض سياحية عالمية، في إطار خطة الهيئة للترويج للمقاصد السياحية المصرية وتشجيع حركة السياحة الوافدة لمصر عبر الأنماط السياحية التي تتمتع بها.



وقالت هيئة تنشيط السياحة الذي تم تعميمه على الخمس غرف (الشركات، الفنادق ، العاديات، الغوص، المطاعم والمنشآت السياحية)، إنه من المقرر أن تشارك خلال الشهور المقبلة في العديد من المعارض المتخصصة من بينها الغوص والحوافز والمؤتمرات والجولف فى إيطاليا والبرتغال وأمريكا وأسبانيا وهولندا والسويد ألمانيا.

وأرفقت الهيئة في خطابها المواعيد المقررة لتنظيم المعارض حتى يتثنى للغرف السياحية الاستعداد وإنهاء إجراءات المشاركة في تلك المعارض.

خريطةالمعارض الدولية السياحية

وتتضمن خريطةالمعارض الدولية المتخصصة المشاركة فيها للترويج للسياحة المصرية التالي: