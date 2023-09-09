السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السياحة" تعلن خريطة مشاركتها في المعارض السياحية الدولية

المعارض السياحية
المعارض السياحية الدولية

تلقت غرفة الشركات السياحية خطابا رسميا من الهيئة العامةً لتنشيط السياحة المصرية يتضمن مواعيد المعارض السياحية الدولية المقرر انتشارك الهيئة بها حتى مايو ٢٠٢٤ في ٧ معارض سياحية عالمية، في إطار خطة الهيئة  للترويج للمقاصد السياحية  المصرية وتشجيع حركة السياحة الوافدة لمصر عبر الأنماط السياحية التي تتمتع بها.
 

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وقالت هيئة تنشيط السياحة الذي تم تعميمه على الخمس غرف (الشركات، الفنادق ، العاديات، الغوص، المطاعم والمنشآت السياحية)، إنه من المقرر أن تشارك خلال الشهور المقبلة في العديد من المعارض المتخصصة من بينها الغوص والحوافز والمؤتمرات والجولف فى إيطاليا والبرتغال وأمريكا وأسبانيا وهولندا والسويد ألمانيا.

وأرفقت الهيئة في خطابها المواعيد المقررة لتنظيم المعارض حتى يتثنى للغرف السياحية الاستعداد وإنهاء إجراءات المشاركة في تلك المعارض.

خريطةالمعارض الدولية السياحية 

وتتضمن خريطةالمعارض الدولية المتخصصة المشاركة فيها للترويج للسياحة المصرية التالي: 

  1. المعرض السياحي بايطاليا والذي يتنظم تحت عنوان  Eudi Show خلال الفترة من 13-15 اكتوبر المقبل
  2. معرض السياحي بالبرتغال والمقرر انعقاده خلال الفترة من 16-19 اكتوبر
  3. المعرض السياحي IMEX  الذي ينظم في لاس فيجاس  أمريكا  في أكتوبر  خلال الفترة 17-19 2023
  4. المعرض السياحي باسبانيا IBTM المقرر إقامتة خلال نوفمبر 2023
  5. المعرض السياحي "Salon de Plongee بفرنسا – باريس   والمقرر انعقاده خلال  يناير 2014 11/17
  6. المعرض السياحي Boot Dusseldorh  الذي يقام بالمانيا  خلال الفترة من  28-20 يناير 2024
  7. المعرض السياحي Duikvaker  بهولندا – أوتراخت  والذي يعقد  في فبراير 2024 خلال
  8. 4-3
  9. المعرض السياحي Dykmassan بالسويد – جوتنبرج  2024 فبراير خلال الفترة 9-11 ثم تختتم الهيئة العامة للتنشيط السياحي مشاركتها بالمعارض الدولية بالمشاركة في معرض.
  10. IMEX السياحي بألمانيا والذي يقام خلال مايو 16-14 2024 ويعد احد اهم المعرض السياحية الدولية.
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