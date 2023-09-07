"المنشآت الفندقية": تطبيق معايير السياحة الخضراء يسهم فى جذب السياح

قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن التحول الأخضر بالنسبة للفنادق المصرية يعد ضمن أولويات القطاع للوصول لفكرة السياحة المستدامة بالفنادق المصرية إلى الفنادق الخضراء أو صديقة للبيئة، خاصة أن السياحة الخضراء أصبحت ضمن متطلبات السائح الأوروبي.

وأكد عاقل لـ"الدستور" أن تطبيق النظام البيئي الجديد بالفنادق والمطاعم السياحية يتضمن تطبيق نظام بيئي غير مكلف لنظم إدارة بيئية تسهم في استغلال وتقليل الاستهلاكات سواء كهرباء أو مياه ما يسهم في استفادة المنشأة علي الفور من تطبيق النظام.

وأضاف عاقل أن حصول 251 منشأة فندقية و34 مركز غوص و9 يخوت سفاري على شهادات الاستدامة البيئية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري يعد إنجازا حقيقيا في قطاع السياحة، كذلك سيسهم تعزيز السياحة المستدامة وتحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع مستدام وصديق للبيئة بشكل مباشر.

منظومة جار تطبيقها في جميع الفنادق

وأوضح أنه كون الفنادق المصرية تحمل النجمة الحضراء يعني ذلك اهتمامها برغبات واهتمامات السائح، بالإضافة إلى لحفاظ علي البيئة وذلك يعد ضمن والوسائل التحفيزية لجزب السياح خاصة الأوروبيين الذين أصبح لديهم اهتمام حقيقي بنمط السياحة المستدامة.

واستطرد أن النظام البيئي يعمل ضمن منظومه حكومية تعمل عليها وزارة البيئة ممثلة عن الحكومة وفقا لقرار وزير السياحة بتحويل الفنادق للسياحة المستدامة تم تطبيقها أولا في فنادق شرم الشيخ والغردقة وجار تطبيقها في باقي الفنادق، بحيث نغطي كل المنشآت الفندقية وتحويلها إلى فنادق خضراء أو صديقة للبيئة في المحافظات السياحية مثل والأقصر وأسوان والقاهرة وشرم الشيخ لتصبح لديها معايير بيئية.

شهادات الاستدامة البيئية



وأعلنت وزارة السياحة أمس عن حصول 251 منشأة فندقية و34 مركز غوص و9 يخوت سفاري على شهادات الاستدامة البيئية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وقال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إن عدد المنشآت الفندقية الحاصلة على هذه الشهادات بلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 251 منشأة فندقية تضم 123 منشأة بمحافظة جنوب سيناء، و91 منشأة بمحافظة البحر الأحمر، ومنشأتين بالسويس والعين السخنة، و20 منشأة بمحافظتي القاهرة والجيزة، و8 منشآت بمحافظتي الأقصر وأسوان، و7 منشآت بمحافظتي الإسكندرية ومطروح.