«غرفة الفنادق» تُطالب بسرعة تطوير مطار مطروح لاستيعاب الوفود السياحية

طالب علاء عاقل، رئيس غرفة الفنادق، بسرعة تطوير مطار مرسي مطروح وتحويله لمطار مدني حتي يمكن استيعاب الوفود القادمة وفقا لرؤية الدولية لتحقيق استراتيجية السياحة المستدامة.

وأضاف عاقل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مدينة العالمين والساحل الشمالي يشهدان طفرة سياحية غبر مسبوقة، مع ارتفاع أعداد الوفود السياحية القادمة من الخارج، الأمر الذي يستدعي تطوير المطارات لاستيعاب تلك الأعداد.

وأضاف أن منطقة الساحل الشمالي من المناطق الواعدة، وتخدم بشكل مباشر السياحة الداخلية لما يقرب من 60 عامًا، لذلك لا بد من تطوير مدينة مرسي مطروح وتحويل شواطئها إلي شواطئ سياحية لتصبح مدينة عالمية، بالإضافة لضرورة ربط مدينة مطروح بواحة سيوة؛ لتصبح منطقة متكاملة المرافق ليستمتع بها العالم كونها منطقة منافسة حقيقية.

وأشاد عاقل بدور الدولة في تطوير شبكة الطرق خاصة الطرق التي تربط ما بين مدينة الحمام ومرسي مطروح.