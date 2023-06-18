الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر فى المركز التاسع عالميًا بمؤشر السفر الإسلامى العالمى خلال 2023

معلومات الوزراء
معلومات الوزراء

كشف تقرير «مؤشر السفر الإسلامي العالمي» عن حصول مصر على المركز التاسع من بين 138 دولة عام 2023 مسجلة 65 نقطة، مقارنة بالمركز 12 من بين 138 دولة عام 2022، بالإضافة إلى وجودها في صدارة دول شمال إفريقيا.

جاء ذلك خلال رصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، وسلط المركز الضوء على تقرير "مؤشر السفر الإسلامي العالمي"، الصادر عن شركة ماستركارد "Mastercard- Crescentrating " خلال عام 2023.

ويقدم المؤشر رؤى حول سوق السفر الإسلامي المرن وسريع النمو، كما أنه يبحث في بعض الدوافع الرئيسية التي ستدفع سوق السفر الإسلامي، والتي ستمكن جميع أصحاب المصلحة في مجال السفر والسياحة من اغتنام الفرص في قطاع السفر الإسلامي مع فهم أفضل لمشهد السياحة الدينية، ويعتمد المؤشر على أربع ركائز أساسية، هي: حرية الدخول، الاتصالات، الخدمات، ركيزة البيئة، متضمنة 16 مؤشرًا فرعيًا.

وجاءت إندونيسيا في المركز الأول، تليها كل من ماليزيا، والسعودية، والإمارات وتركيا.

وبرزت كل من إندونيسيا وماليزيا ومصر ضمن الثلاثة الأوائل الأفضل أداءً هذا العام، بينما جاءت كل من زيمبابوي، زامبيا، وفيتنام في المراكز الثلاثة الأخيرة على التوالي.

معلومات الوزراء مؤشر السفر السفر الإسلامي مصر مؤشر السفر الإسلامي العالمي

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