مصادر بالسياحة: الحملات التفتيشية على الفنادق والشركات مستمرة

قالت مصادر مطلعة في وزارة السياحة والآثار إن الحملات التفتيشية على الفنادق والشركات السياحية في جميع المحافظات، خاصة تلك التي تستعد حاليًا لاستقبال الموسم السياحي الشتوي، مستمرة للتأكد من سلامة وجودة الخدمات المقدمة للسائحين، وذلك من خلال اللجان المختصة بالوزارة التي تم تشكيلها لمتابعة استعدادات الفنادق والأماكن الأثرية في المحافظات السياحية، خاصة تلك التي تستقبل السياحة الشتوية مثل الأقصر وأسوان.

وطالب علي غنيم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريحات خاصة لصحيفة "الدستور"، بأن تعمل الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجان المختصة بجدية وأن تستمر على مدار العام، وليس فقط خلال فترات استقبال السياح، كما طالب باتخاذ مواقف حازمة ضد أي مخالفة قد تؤثر على السياحة المصرية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تتطلب جذب سياح ذوي إنفاق عالٍ، مؤكدًا أن هذه المقاصد تزيد من الدخل وتكون العنصر الأساسي لزيادة الدخل الدولاري للبلد.

الحملات التفتيشية علي الشركات السياحية مستمرة

أما فيما يتعلق بأنشطة الشركات السياحية، فقد قامت وزارة السياحة والآثار بتخصيص رقم تليفون للإبلاغ عن أي كيان غير شرعي ينظم برامج وأنشطة سياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، من أجل السيطرة والمتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة، والتأكد من سلامة وجودة الخدمات المقدمة لجميع الزائرين والسائحين في جميع المحافظات السياحية في مصر، خاصةً مع استقبال الموسم السياحي الشتوي.