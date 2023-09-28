الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير السياحة التركى: خط طوارئ لمساعدة السياح العرب عند الحاجة

شريف فتحى
شريف فتحى

التقى شريف فتحي عطية، الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة ووزير الطيران المصري الأسبق، وزير الثقافة والسياحة بالجمهورية التركية، محمد نوري آرصوي، على هامش احتفالية يوم السياحة العالمي بمدينة الرياض. 

وناقش اللقاء عدة مواضيع تهم الجانبين العربي والتركي، أهمها التبادل السياحي بين الدول العربية وجمهورية تركيا، وجرى التطرق للحوادث المؤسفة التي تعرض لها عدد من السائحين العرب في تركيا مؤخرًا.

وأكد محمد نوري أرسوي، وزير الثقافة والسياحة التركي، أن بلاده تستقبل الزوار من الدول العربية بفرح وترحيب كبيرين وتعتبرهم إخوة مسلمين وليسوا مجرد سياح، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان يمكن أن تحدث بعض الأمور السلبية كما هو الحال في أي دولة أخرى. 

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اجتماعات من أجل حل قضايا السياحة مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي

وأوضح  نوري أرسوي أنه من أجل حل هذه المشكلات تم اتخاذ عدة إجراءات منها عقد اجتماعات دورية حول قضايا السياحة مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، وأنه قام بإنشاء خط طوارئ للاتصال لمساعدة السياح العرب عند الحاجة.

وأشار إلى أنه عندما يتصل السياح العرب بسفارات بلادهم، يتم توجيه شكواهم إلى الشخص المسئول في الوزارة للتعامل معها على الفور وحل المشكلة، كما ناقش الطرفان عددا من موضوعات  منها فرص زياده اعداد السائحين والاستثمار السياحي المتبادل بين الجانبين العربي والتركي.

يذكر أن آخر الإحصائيات المقدرة من وزارة السياحة، فقد زار جمهورية تركيا خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري 2023، أكثر من مليون و169 ألف سائح من الدول العربية.

السائحين العرب يوم السياحة العالمي وزير السياحة التركي وزير السياحة الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة شريف فتحي

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