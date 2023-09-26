الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائب وزير السياحة: خطة عمل ممنهجة لتحويل القاهرة إلى مقصد سياحى

نائب وزير السياحة
نائب وزير السياحة

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تتبع خطة عمل لتحويل مدينة القاهرة إلى مقصد سياحي.

جاء ذلك في تصريحات لها، على هامش مشاركتها في فعاليات قمة مستقبل الضيافة بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة

وقالت "شلبي" إنه لا بد من الحفاظ على استمتاع السائح بكل المقومات والأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى ومنها منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الكبير بعد افتتاحه، والقاهرة التاريخية والخديوية وما بها من مبانٍ تراثية، والمتاحف الأثرية الهامة الموجودة بها، ومنطقة مصرالقديمة وما تضمه من معالم أثرية هامة، مما يعمل على زيادة عدد الليالي السياحية للسائحين بمدينة القاهرة وخاصة ضمن رحلات اليوم الواحد التي يتم تنظيمها إليها، لافتة إلى وجود مخطط لزيادة عدد الغرف الفندقية بالقاهرة لاستيعاب الزيادة التي ستشهدها أعداد السائحين.

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وأشارت نائب الوزير، إلى أن التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية السياحية في مصر بالتزامن مع إقامة مدن سياحية جديدة، كما سلطت الضوء على مدينة العلمين الجديدة وما تشهده من أعمال تطوير وطفرة سياحية وزيادة الطلب على زيارتها خلال موسم الصيف، مشيرة إلى أن مدينة العلمين الجديدة تتمتع بالعديد من المقومات، والتي من بينها أنها تعد مقصدًا سياحيًا يمكن زيارته طوال العام، كما توجد بالقرب من مطار العلمين.

فعاليات قمة مستقبل الضيافة

وشاركت اليوم، غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة كمتحدث رسمي بالجلسة النقاشية التي عُقدت على هامش فعاليات قمة مستقبل الضيافة "Future Hospitality Summit (FHS)" التي تقام خلال الفترة من 25 وحتى 27 سبتمبر الجاري بإمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، نيابة  أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

وزير السياحة والآثار غادة شلبي مقصدا سياحيا قائما بذاته القاهرة القاهرة الكبرى

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