الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مطار الأقصر يستعد لاستقبال الرحلات الدولية خلال الموسم الشتوى

مطار الاقصر الدولي
مطار الاقصر الدولي

شهد مطار الأقصر الدولي زيادة في عدد الرحلات الجوية الوافدة إلى مدينة الأقصر، أحد أهم المقاصد السياحية المفضلة للقادمين من مختلف دول العالم خاصة خلال الموسم الشتوي، استعدادًا لانطلاق الموسم الشتوى الجديد، وتنفيذًا لرؤية الدولة المصرية من أجل الوصول إلى ٣٠ مليون سائح، وفي ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني نحو تحقيق التكامل بين الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إيركايرو الذراع منخفضة التكاليف وشركات الطيران الخاصة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر.

مصر للطيران تطلق رحلاتها من لندن إلى مدينة الأقصر بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا 

وجرت إعادة تشغيل رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران من مدينة لندن إلى مدينة مطار الأقصر الدولي، بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا حتى نهاية الموسم الشتوي الجديد؛ بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيًا بخط سير (مدريد/ الأقصر)، وتشغيل رحلة واحدة أسبوعيًا بخط سير (برشلونة/ الأقصر).

وتسير شركة إيركايرو رحلاتها من المدن الإسبانية إلى مطار الأقصر الدولي بواقع رحلتين أسبوعيًا إلى مدريد، ورحلة واحدة أسبوعيًا من (مالجا– بلباو– فالنسيا– برشلونة) إلى الأقصر، ورحلة أسبوعيًا من مدينتي (روما– ميلانو) بإيطاليا، بالإضافة إلى رحلة واحدة أسبوعيًا من (باريس إلى الأقصر)، كما شهد مطار الأقصر تشغيل أولى رحلات شركة النيل للطيران إلى العاصمة الإيطالية روما، اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري، بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا، بالإضافة إلى أنه سيتم تشغيل رحلاتها من مدينتى (ليون/ نانت) الفرنسية إلى مدينة الأقصر اعتبارًا من نهاية سبتمبر الجاري، فضلًا عن تشغيل أولى رحلات شركة نسمة للطيران القادمة من إسبانيا خلال نفس الشهر بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا حتى نهاية الموسم الشتوي.

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تقديم كل التسهيلات والارتقاء بمستوى جودة الخدمات 

ووجه الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، جميع العاملين بالمطارات المصرية بوجه عام والعاملين بمطار الأقصر الدولى بوجه خاص بضرورة الاستعداد التام لاستقبال الموسم الشتوي الجديد، وتقديم كل التسهيلات والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للركاب، خاصة تسهيل سفر ووصول الأفواج السياحية بالشكل الحضارى الذى يليق بمكانة مدينة الأقصر عاصمة السياحة العالمية، وإزالة أية معوقات أمام شركات الطيران العاملة بالمطارات، ما يسهم في تحسين تجربة السفر عبر المطارات المصرية، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق المشترك مع كل الجهات المعنية بمطار الأقصر الدولى، من أجل الخروج بموسم شتوى ناجح، والذي من المقرر أن يبدأ مع نهاية شهر أكتوبر المقبل.

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