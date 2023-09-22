الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعادة رحلات الشحن الجوي للبضائع من مصر إلى أمريكا بعد توقف 8 سنوات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أنهى اليوم وفد إدارة أمن النقل الأمريكية TSA، عمليات التفتيش ومراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة بمطار القاهرة الدولي ورحلات الركاب والبضائع للشركة الوطنية مصر للطيران جاء ذلك عقب زيارته التي بدأت منذ حوالى أسبوع.

حيث أشاد أعضاء وفد إدارة أمن النقل الأمريكية برئاسة William Grinolds ملحق إدارة أمن النقل الأمريكي للتمثيل الحكومي بالتزام الجانب المصري بتطبيق كافة الإجراءات الأمنية والتأمينية بمطار القاهرة الدولي ورحلات الشركة الوطنية مصر للطيران وفقًا لأعلى مستويات الأمن والسلامة الدولية، كما أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بحسن الاستقبال وامتنانهم بالجهود التي تبذلها سلطة الطيران المدنى المصرى لرفع كفاءة الأداء الأمني بشكل مستمر، مشيدين بالمستوى الاحترافي الذى ظهر واضحا أثناء مراجعة الإجراءات الأمنية من خلال كفاءة الأفراد العاملة ومهاراتهم في التعامل مع مختلف المواقف والأحداث الطارئة، فضلًا عن التنسيق المتكامل بين كافة الجهات العاملة في المطار.

ومن جانبه أعرب الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، عن ترحيبه بزيارة وفد إدارة أمن النقل الأمريكية لمطار القاهرة الدولي الأمر الذي كان له مردود  إيجابي بقرار عودة رحلات شركة مصر للطيران للشحن الجوي لنقل جميع أنواع البضائع من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد توقف دام أكثر من ٨ سنوات، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران تحرص على تطبيق كافة الإجراءات الأمنية الإضافية داخل منظومة عمل الطيران المدني وكذلك تأمين الأفراد والمنشآت والرحلات على أعلى المستويات، موضحًا أن هناك تدريب مستمر لجميع العاملين من أفراد الأمن في مختلف مواقع العمل حيث يتم تدريبهم بمستوى عال في جميع التخصصات الأمنية من أجل إتمام الإجراءات التأمينية المتبعة وسلامة إجراءات الأمن وتطبيقها بدقة عالية داخل قطاع الطيران المدنى المصرى بما يتواكب مع المعايير والمواصفات الدولية.

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إتمام كافة الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار

وقام أعضاء الوفد بالمرور على جميع نقاط العمل المختلفة لمراجعتها والتأكد من إتمام كافة الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار، خاصة إجراءات الأمن على رحلات مصر للطيران المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية، ومراجعة معايير الجودة وآليات تفتيش الركاب منذ دخولهم المطار وحتى صعودهم على الطائرة وإجراءات تفتيش الحقائب وشحن البضائع و المركبات؛ فضلًا عن مراجعة إجراءات تدريب العاملين في المطار لضمان دقة وسلاسة الإجراءات الأمنية المطبقة، ووسائل التأمين المناسبة للمنطقة المفتوحة لمرتادي المطار، ومدى جاهزية أماكن الإنتظار أمام صالات الوصول والسفر والتأكد من القوانين واللوائح الدولية الخاصة بالتعامل مع الفئات الخاصة من الركاب، وممارسات وأفعال التدخل غير المشروع، وطرق التأمين اللازمة في حالات الطوارئ ومعايير الأمن السيبراني المطبقة دوليًا.
وفي ختام الزيارة، اجتمع قيادات وزارة الطيران المدني مع أعضاء الوفد لمناقشة ما جاء في تقرير الزيارة والذي أوضحت نتائجها بإلتزام الجانب المصري بكافة المعايير والإجراءات التأمينية المتبعة دوليًا دون أي ملاحظات او توصيات، بالإضافة إلى دقة الإجراءات الأمنية والتزامها بأعلى المعايير المعتمدة دوليًا مما يحقق أقصى درجات الأمن والسلامة.

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