بداية مبشرة للحركة السياحية الوافدة لمصر فى 2024

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع مسئولي شركة Visa إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والشركة للاستفادة من خدماتها في مجال السياحة.

واستهل الوزير حديثه باستعراض المؤشرات الإيجابية التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، مشيرًا إلى نجاح استراتيجية الوزارة في الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المختلفة.

وأشار إلى أن الربع الأخير من عام 2023 حقق رقمًا قياسيًا في أعداد السائحين الوافدين لمصر حيث يعتبر ثاني أعلى معدل لهذه الفترة في تاريخ السياحة في مصر بعد عام2010 وهو عام الذروة السياحية، لافتًا إلى أن بداية العام الحالي مبشرة حيث إن الأيام الأوائل من العام شهدت زيادة في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة 9% عن مثيلتها في عام 2023.

وقد تم خلال الاجتماع، استعراض الخدمات الرقمية المختلفة التي تقدمها الشركة عبر شبكاتها الدولية الواسعة والتي يمكن الاستفادة منها في قطاع السياحة في مصر ومنها سبل التوسع في استخدام الكروت البنكية في مختلف مجالات المدفوعات غير النقدية.