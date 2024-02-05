"شكري": حراك سياحي على مصر من الصين وإسبانيا والسوق العربي

قال حسين شكري، عضو غرفة المنشات الفندقية، إن هناك تقدم بعدد من الأسواق البديلة على السياحة المصرية التى تعوض نقص الحركة السياحية الحالية من الأسواق الرئيسية للسياحة، كالأسواق اللاتينية المتحدثة باللغة الإسبانية فهناك زيادة متوقعة منة تصل إلى 25% في الحجوزات السياحية على مصر.

وأضاف شكرى فى تصريحات لـ الدستور، أن هناك طلب سياحى مرتفع من دولة إسبانيا على مصر، وهذا ما لمسناه خلال مشاركتنا فى فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 الذى أقيم بالعاصمة الإسبانية مدريد في دورته الـ44، وانتهت فعاليتة يوم 28 يناير الماضى وشاركت فيه مصر بجناح ضخم تصل مساحته 350 متر مربع، وضم الجناج نحو 40 عارض مشارك يمثلون 17 شركة سياحية و20 منشأة فندقية، موضحا أن الحركة السياحية ستشهد خلال الفترة المقبلة زيادة بعدد الرحلات المباشرة من المدن الإسبانية على كل من القاهرة والأقصر وأسوان، كما أن هناك حراك سياحى حاليا على مصر من السوق الصينى الذى يشهد معدلات مرتفعة وخاصة بعد وجود الخطوط الطيران المباشر وبين القاهرة والمدن الصينية، وتستهدف وزارة السياحة والآثار زيادة عدد السائحين الصينيين إلى مصر ليصبح 3 ملايين سائح سنويا بحلول عام 2028.

وأشار، إلى أننا سنشهد حراك سياحى من الأسواق العربية على مصر خلال الفترة المقبلة وخاصة من السوق السعودي، حيث أن الإجازات السنوية لطلاب المدارس السعودية تبدأ فى 20 فبراير الحالي، الأمر الذى سنشهد معه حراكا سياحيا.

يذكر أن غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة قد عقدت عدة لقاءات مهنية مع مسئولي وممثلي مجموعة من كبرى شركات السياحة السعودية، ومنصات الحجز الإلكتروني، والشركات المتخصصة في منتج سياحة الحوافز والمؤتمرات، وشركات الطيران السعودية،على هامش مشاركة الوزارة فى معرض جدة الدولي للسياحة والسفر الذى اختتم فعالياتة منذ ايام حيث تم بحث تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار السياحي في مصر مما يعمل على زيادة حجم أعمال هذه الشركات بالمقصد السياحي المصري.