السياحة تشارك فى معرض 2024 Xian الصينى مارس المقبل

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أنها بصدد المشاركة فى معرض 2024 Xian والذي سوف يعقد بمدينة شيان الصينية خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس 2024.

ومن المقرر أن تكون مصر ضيف شرف المعرض لهذا العام، وتستهدف مشاركة وزارة السياحة والآثار إلى تعزيز التعاون والتبادل الثقافي مع دول طريق الحرير، حيث إنه من المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من ٤٠٠ عارض من أكثر من ٥٠ دولة.

كما سيتضمن المعرض مجموعة واسعة من الأنشطة مثل المؤتمرات والمعارض والعروض الثقافية والتجارب الخارجية.

وأشارت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي فى خطابها إلى غرفة شركات السياحة إلى أن مصر ستحظى بمكانة بارزة في المعرض باعتبارها ضيف الشرف، كما أنه سيخصص لها جناح مجاني بمساحة ۲۰۰ متر مربع لتقديم عروضها السياحية والثقافية.

ومن المقرر أن يحظى الوفد المصري المشارك بالمعرض باستقبال خاص وترتيبات إقامة مناسبة، بالاضافة إلى أنه سيشارك مسئولون مصريون رفيعو المستوى في حفل الافتتاح والمؤتمرات الرئيسية ستتاح لمصر فرصة تنظيم عروض ثقافية وفنية خاصة بها لتسليط الضوء على تراثها العريق، كما ستحظى مشاركة مصر بتغطية عالمية واسعة، مما يساهم في تعزيز صورتها السياحية عالميا.

ومن فوائد المشاركة فى معرض 2024 Xian الصينى هو تعزيز ظهور العروض السياحية المصرية لجمهور كبير من متخصصي السياحة الدوليين والعالميين، كما ان المعرض سيكون فرصة للتواصل، وبناء علاقات مع شركاء ومستثمرين محتملين في صناعة السياحة الصينية.

كما ان المشاركة فى المعرض ستساعد شركات السياحة فى تعزيز الحركة السياحية الوافدة لمصر بالاضافة الى جذب المزيد من السياح الصينيين لزيارة مصر، بالاضافة إلى تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين حيث سيسلط المعرض الضوء على الروابط التاريخية والثقافية بين مصر والصين