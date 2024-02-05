الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة السياحة والآثار تشارك فى المعرض الدولى للغوص والرياضات البحرية Duikvakr بهولندا

الجناح المصري
الجناح المصري

 

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي فى المعرض الدولي للغوص والرياضات البحرية Duikvakr الذي أُقيم بمدينة أوتراخت بدولة هولندا.

ويعتبر هذا المعرض ملتقي للمهتمين برياضة الغوص من جميع أنحاء هولندا والدول المجاورة لها لاكتشاف أحدث الاتجاهات والمعدات والوجهات السياحية التي تتمتع بطبيعة بحرية خلابة لممارسة رياضة الغوص.

وزارة السياحة والآثار تشارك فى المعرض السياحى الدولى BIT بميلانو بإيطاليا

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وزارة السياحة والآثار تشارك فى المعرض السياحى الدولى للإجازات بروكسل

الجناح المصري بالمعرض


وقد افتتح الجناح المصري بالمعرض السفير حاتم عبد القادر سفير مصر بهولندا ورافقه المستشارة ماريهام يوسف بالسفارة،  محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومدير غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث قاموا بجولة داخل الجناح ولقاء العارضين المصريين من مراكز الغوص المختلفة.

ومن جانبه، أوضح  عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن السوق الهولندي يعد أحد ال 18 سوق المستهدفة والمصدرة للسياحة إلى مصر من منطقة شمال أوروبا حيث شهد زيادة كبيرة فى أعداد السائحين الوافدين منه لمصر خلال عام 2023، تجاوزت 30%.

ومن جانبه أكد  محمد سلامة على أن مشاركة مصر فى هذا المعرض جاءت في إطار حرص وزارة السياحة والآثار والهيئة على التواجد والترويج لمصر كأحد أهم الوجهات السياحية لمحبي الغوص والرياضات البحرية ولاسيما أن مصر تعتبر  الوجهة السياحية الأولى المفضلة لمحبي الغوص والرياضات البحرية فى هولندا، مضيفًا أن هذا المعرض يعد فرصة جيدة للتواصل مع شركاء المهنة بهولندا من منظمى الرحلات السياحية لبحث سبل التعاون والتعرف على رؤيتهم لتحقيق المزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق إلى مصر.
 

وتشارك ايضا وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي BIT الذي يٌقام بمدينةميلانو بدولة إيطاليا الذى يستمر حتى 6 فبراير الجاري.

 

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