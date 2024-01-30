وزيرا السياحة والآثار والسلطة الشعبية للثقافة بفنزويلا يناقشان التعاون بين البلدين

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، Ernesto Villegas Poljak وزير السلطة الشعبية للثقافة بفنزويلا والوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية لمصر، وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري.

ورحب الوزير Ernesto Villegas Poljak والوفد المرافق له، مثمنًا العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وفنزويلا التي تشهد تعاونًا في مختلف المجالات، ولا سيما السياحة والآثار.

وقد تناول اللقاء بحث إمكانية التعاون في التدريب وتبادل الخبرات في مجالات المتاحف والترميم وأعمال الحفائر الأثرية، والاستفادة من الخبرة المصرية في هذه المجالات، كما تمت مناقشة مقترح تشكيل بعثة علمية أثرية مشتركة بين البلدين تشارك في أعمال الحفائر الأثرية في مصر.

تسيير خط طيران مباشر بين مدينتي كاراكاس بفنزويلا والقاهرة

كما تم بحث إمكانية تسيير خط طيران مباشر بين مدينتي كاراكاس بفنزويلا والقاهرة بمصر، ما يسهم في زيادة الحركة السياحية بين البلدين، حيث أشار أحمد عيسى إلى أنه سوف يتم عرض ومناقشة هذا الموضوع مع وزير الطيران المدني لدراسة مدى إمكانية تنفيذه.

كما تمت مناقشة سبل التعاون في ملف استرداد الآثار المسروقة والمهربة بطريقة غير شرعية خارج البلاد، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

وقد أعرب وزير السلطة الشعبية للثقافة بفنزويلا عن رغبة بلاده في استرجاع قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة والموجودة بمتحف الفن بمدينة كاراكاس عاصمة دولة فنزويلا، وتسليمها للدولة المصرية، وذلك في إطار حرص دولة فنزويلا وإيمانها بأهمية أن تتواجد الآثار في بلدها الأم.

وفي هذا الشأن، تم الاتفاق على تشكيل لجنة علمية أثرية مختصة لفحص القطع الأثرية المُشار إليها للتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة.

حضر اللقاء من وزارة السياحة والآثار، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وقد ضم الوفد المرافق للوزير الفنزويلي Darwin Montilla Hurtado مساعد الوزير، Jinan Al Shereidah Narvaez مدير التكامل والشئون الدولية بالوزارة، Angel Herrera القائم بأعمال سفارة فنزويلا بالقاهرة، دعاء شومان مساعد سفير فنزويلا بالقاهرة، Leonardo Hernandez سكرتير أول بالسفارة.

من جانبه، أعرب وزير السلطة الشعبية للثقافة بفنزويلا عن حرص دولته على تحقيق مزيد من التقارب في العلاقات بين البلدين، وأن تشهد مزيدًا من التعاون في مختلف المجالات التي من بينها السياحة والآثار.

كما أبدى إعجابه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بما تشهده من تطور، حيث تؤكد للعالم أن مصر ليست فقط لديها ماض وحضارة عريقة، وإنما أيضًا لديها حاضر ومستقبل مشرق.