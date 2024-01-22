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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بمناسبة اختياره شخصية معرض الكتاب.. مكتبة الإسكندرية تستعرض أرشيف سليم بك حسن

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تستعرض مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، أرشيف سليم بك حسن رائد علم المصريات وأحد فرسان الجيل الأول من المصريين الذين عملوا في علم المصريات والحفائر، ويعد من أول من وضع أسس علم الحفائر وإدارة المواقع التراثية.

ويعد مشروع توثيق أرشيف سليم بك حسن أحد مشروعات مكتبة الإسكندرية الرائدة في توثيق التراث الوثائقي وإتاحته للمتخصصين والدارسين والجمهور ليفتح مجالات للبحث والتنوير، حيث يتكون الأرشيف من 3120 وثيقة متنوعة من مخطوطات كتبت بخط يد الدكتور سليم حسن بالعربية والإنجليزية والفرنسية وصور فوتوغرافية وخرائط تتناول عددا من الموضوعات الرئيسية، منها: حفائره في هضبة الجيزة من عام 1929-1939 ولمدة 10 مواسم حفائر كشف خلالها عما يزيد عن 100 مصطبة في الجبانة الشرقية بالجيزة، من بينها الباب الوهمي لباسششت، وهي طبيبة من الدولة القديمة والمجموعة الجنائزية للملكة خنتاكوس، وحفائره في سقارة خلال موسم حفائر 1937-1938، ويحتوي الأرشيف أيضًا على مخطوطة سليم حسن الخاصة بنشر حفائره لكشفه الطريق الصاعد لهرم ونيس.

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ويضم الأرشيف أيضا عددا من الموضوعات الرئيسية ذات قيمة علمية وثقافية ثرية، وتجسد دور المصريين في إنقاذ التراث الإنساني والمصري بالنوبة وتقرير سليم بك حسن عن إنقاذ آثار النوبة، والذي يعد وثيقة المشروع الرئيسية التي اعتمدت عليه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في حملتها الكبرى والرائدة لإنقاذ آثار النوبة.

ويضم الأرشيف مجموعة نادرة من توزيع الموارد البشرية وفرق العمل وأساليب التوثيق المستخدمة، والتي خطها سليم حسن باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، واضعًا منهجًا مصريًا يحتذى به في التخطيط للمشروعات التراثية الكبرى، بالإضافة إلى عدد من الأبحاث الخاصة بالدكتور سليم حسن كتلك التي تتناول نصوص معركة قادش، وقاموسا لأسماء المدن المصرية القديمة.

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يذكر أن الأرشيف عرض بمعرض جرونوبل عام 2004 على هامش اجتماعات اليونسكو بفرنسا، وأقيمت عدة معارض له منها معرض استمر لأسبوعين بمكتبة الإسكندرية عام 2015، وكذلك معرض بالمتحف المصري عام 2016، ومعرض بالمتحف القومي للحضارة المصرية بحضور أسرته في سبتمبر 2023. 

وكان قد تم حصر ونشر الأرشيف على قاعدة بيانات أرشيفات علماء المصرية بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية عام 2015، ونشرت أوراق بحثية خلال الدراسات التي تمت على الأرشيف خلال عميات التصنيف والرقمنة، ومنها مؤتمر التراث الدولي بجامعة المنيا عام 2013.

مكتبة الاسكندرية مركز توثيق التراث الحضاري أرشيف سليم بك حسن رائد علم المصريات علم المصريات والحفائر أسس علم الحفائ

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