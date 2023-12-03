عيسى: 6 مليارات جنيه إيرادات قطاع المتاحف والمواقع الأثرية بنهاية العام

افتتح، منذ قليل، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، متحف إيمحتب بمنطقة سقارة، موضحا أن هذا المتحف يقدم تجربة جديدة للسائحين القادمين إلى منطقة سقارة.

تزويد منطقة سقارة بالخدمات للسائحين

وأشار عيسى، في كلمته، إلى أنه حرص قبل إعادة افتتاح متحف إيمحتب أن يتم تزويده بمنطقة خدمات لخدمة السائحين الوافدين لزيارته، لافتا إلى أن منطقة سقارة ضمن المناطق المندرجة على قائمة اليونسكو، ولهذا تحظى باهتمام كبير من قبل السائحين المهتمين بالسياحة الثقافية.

وأضاف عيسى أن الوزارة عملت على تحسن الاستدامة المالية للمجلس الأعلى للآثار لمتابعة المشروعات وأعمال الترميم التى تجرى في العديد من المتاحف المقرر افتتاحها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الاعتماد على الموازنة الخاصة بالدولة انخفض إلى صفر، مشيرا إلى أن قطاع المتاحف والمواقع الأثرية قد حقق إيرادات تصل إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري.