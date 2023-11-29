وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى

ترأس، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد استهل الوزير، الاجتماع، بالإشارة إلى المنتدى المثمر الذي نظمته الوزارة، أمس، عن "الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية" بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بما يسهم في تعظيم المصلحة العامة والاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية، مع الحفاظ الكامل على الآثار المصرية ودون المساس بها.

خلال الاجتماع، تمت مناقشة سياسات تحفيز الطيران، وآليات برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، بما يسهم في دفع مزيد من النمو في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، كما تم عرض أبرز النتائج التي يحققها البرنامج في المقاصد السياحية المصرية المختلفة.

وفي هذا الإطار، أشار عيسى إلى أهمية العمل على زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر، لا سيما أن ذلك يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السياحة في مصر وتحقيق المستهدف منها.

كما تم خلال الاجتماع، الموافقة على تعديلات في مشاركة الهيئة في عدد من المعارض السياحية الدولية والتي جاءت وفقًا لأهمية هذه المعارض وحجم مشاركة، وإقبال القطاع السياحي عليها.

يشار الى أن شارك فى منتدي "الاستتثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية" الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وقد تم طرح عدد من الرؤي والأفكار حول فرص الاستثمار المتاحة لتطوير الخدمات السياحية في المواقع الأثرية والتراثية، بما يعمل على الخروج بأفكار استثمارية جديدة لتحقيق المأمول من هذا المنتدي، وتحسين التجربة السياحية ما يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.