الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة: 130 موقعا أثريا مفتوحا للزيارة و30 متحفا صالحة للاستثمار

أحمد عيسى وزير السياحة
أحمد عيسى وزير السياحة والآثار

كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن المجلس الأعلى للآثار، لديه ما يقرب من 2000 موقع أثري في جميع أنحاء الجمهورية، منها 130 فقط مفتوحة للزيارة، و40 متحفا منها 30 فقط مفتوح للزيارة.

وأوضح عيسى أنه لدينا مساحة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص وإسناد إدارة وتشغيل الخدمات له، لافتا إلى أن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع  القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات في مواقع أثرية مهمة مثل منطقة الأهرامات، المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية، القلعة، قصر محمد علي بشبرا، قصر البارون، المتحف المصري بالتحرير وغيرها من الأماكن الأثرية.

وأضاف عيسى أننا لدينا نماذج أخرى ناجحة لشراكات مع دول وشركاء التنمية من الجهات الدولية لترميم وصيانة الآثار تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، ومنها على سبيل المثال مشروعات ترميم مسجد الظاهر بيبرس، التي ساهمت فيه دولة كازخستان، ومسجد الطنبغا المرداني بالدرب الأحمر بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة الأغاخان في مصر، وغيرها من المشروعات.

يأتى ذلك في إطار استراتيجية الوزارة، لتقديم تجربة فريدة لجميع السائحين المهتمين بالتراث الثقافي، وتنمية الاستثمار من جانب القطاع الخاص في صناعة السياحة.

وأوضح أن تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية يعد عاملا أساسيا لجذب السائحين والزائرين، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة يكون له أكبر الأثر في خلق صورة ذهنية إيجابية لدى السائح والزائر وتحسين تجربته السياحية، مما يدفعه إلى تكرار الزيارة مرات عديدة.

وأشار عيسى إلى أن معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال شهر أكتوبر الماضى وصلت فية المعدلات لثاني أعلى معدل للحركة السياحية خلال هذا الشهر منذ بدء تسجيل الأرقام السياحية في عام 2000، حيث شهد أكتوبر 2023 نموا بحوالي 8% بمقارنة بشهر أكتوبر من العام السابق.

المجلس الأعلى للآثار موقع أثري القطاع الخاص تشغيل الخدمات الأهرامات المتحف المصري الكبير

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