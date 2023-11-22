الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المتحف اليوناني الروماني يشهد سلسلة من الزيارات الرسمية

المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني

 

 استقبل المتحف اليوناني الروماني بمحافظة الإسكندرية خلال الأيام الماضية  عدد من الوفود الرسمية والزيارات الهامة، حيث استقبل كل من سفير دولة الإكوادور وقرينته والوفد المرافق له، ووفد من  أعضاء جمعية أصدقاء قصر المنيل بالقاهرة على رأسهم سمو الأمير عباس حلمي حفيد الخديوي عباس حلمي الثاني، والدكتور رفائيل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولى لكمال الأجسام واللياقة البدنية والسيدة قرينته، وذلك على هامش تواجدهم الحالي في مصر في إطار البطولة العربية لكمال الأجسام، وبحضور الكابتن أحمد سامي بطل العالم ومدرب منتخب مصر لكمال الأجسام، ياتى ذلك في إطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية منذ افتتاحه في أكتوبر الماضي،

وكان في استقبالهم الدكتورة  ولاء مصطفي  مدير عام المتحف، حيث رحبت بهم واصطحبتهم في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة، وقدمت لهم شرحا وافيا عن تاريخ المتحف ومقتنياته الأثرية الفريدة، التي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي لتروي قصة العصرين اليوناني الروماني في مصر منذ ما قبل الإسكندر الأكبر وحتى العصر البيزنطي مرورا بالعصر البطلمي والروماني. كما تضمنت الجولة زيارة مكتبة المتحف والتي تضم عدد كبير من الكتب القيمة والفريدة والمتنوعة.

وخلال هذه الزيارات، أعربت الوفود عن استمتاعهم بزيارة المتحف، والتعرف على كنوزه الفريدة،  وانبهارهم بأسلوب العرض المتميز، كما أبدوا إعجابهم بالموقع الرائع للمتحف والذي يقع وسط العديد من المعالم التاريخية والحضارية والأثرية.

وفي ختام الزيارة، حرصت الوفود على التقاط الصور التذكارية تخليدًا لهذه الزيارة وتسجيلها في سجل كبار الزوار بالمتحف.

يشار إلى أن هناك حرص من المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار على ترميم وتطوير جميع الآثار في كافة المحافظات والقاهرة التاريخية.

كما  تم زيادة الإنفاق في عمليات التطوير والترميم في ميزانية المجلس الأعلى للآثار ٣ مليارات جنيها عن العام الماضي.

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