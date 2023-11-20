الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ترميم مقتنيات المتحف اليوناني-الروماني".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية (غدا)

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات، التابعان لقطاع التواصل الثقافي، محاضرة بعنوان: «ترميم مقتنيات المتحف اليوناني-الروماني: الرؤية، والحلم والإنجاز»، وذلك غدًا الثلاثاء، 21 نوفمبر2023، الساعة 1.00 ظهرًا؛ بمكتبة الإسكندرية، المبنى الرئيسي، قاعة الشراع الرابع. 


يُلقي المحاضرة الباحث سامي الشنشوري، باحث ماجستير بكلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية، والمشرف على ترميم مقتنيات المتحف اليوناني-الروماني، ومتحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.


تتناول المحاضرة قرار تطوير المتحف اليوناني-الروماني وإقرار اللجنة الدائمة بعودة المقتنيات إلى المتحف، وساعة الصفر لبداية تدشين أكبر ملحمة للمشاركة والإشراف على عمليات نقل أكثر من 43.000 قطعة أثرية من المخازن المتحفية والمناطق الأثرية وتغليف القطع لسلامة نقلها. ومن تم تناول وترميم أكثر من 10.000 قطعة أثرية سواءً بالترميم أو الصيانة ودرء الخطورة والتجهيز للعرض.

وجرى الإشراف على نقل 160،000 قطعة عملة وعرض 1600 قطعة من العملات الأثرية (ذهب، وفضة، وبرونزية)، بالإضافة إلى أدوات الصب (السبك) والتشكيل من مختلف العصور البطلمية والرومانية والبيزنطية، كما تم الإشراف والمشاركة في إعادة بناء وترميم معبد التمساح داخل المتحف وكانت تجربة فريدة على الرغم من حالة الحجر الجيري الضعيفة.


وتمت المشاركة كذلك في جميع اجتماعات لجنة السيناريو والمتاحف أو اللجان الفنية والزيارات الرسمية، وتفعيل دور إدارة الترميم في الاضطلاع بمهامها وتوضيح دور التكييف في الضبط البيئي والإطفاء والمراقبة والإضاءة كعوامل مساعدة لجودة العرض والحفاظ على سلامة الأثر.

 

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