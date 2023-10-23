عقب إعادة افتتاحه.. شخصيات عامة ومبادرات أثرية تزور المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

شهد المتحف اليوناني الروماني بمحافظة الإسكندرية، عقب إعادة افتتاحه في 11 أكتوبر الجاري، زيارت عديدة من المصريين والأجانب، والشخصيات العامة والمدارس والجامعات والمبادرات الأثرية للتعرف على مقتنيات المتحف وتاريخه، حيث استقبل المتحف اعدادًا كبيرة من الزائرين الذين أبدوا إعجابهم، بهذا الصرح الأثري الكبير.

وترصد "الدستور" خلال السطور التالية بعض الزيارات الذي شهدها المتحف خلال الأيام القليلة الماضية بعد الافتتاح لأكبر متحف متخصص في الآثار اليونانية الرومانية.

طلاب المدارس والجامعات يزورون المتحف اليوناني الروماني

استقبل المتحف اليوناني الروماني، أمس، الدكتورة فتحية جابر رئيس قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بصحبة مجموعة من طلاب قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية، بمرافقة أسرة جوبيتر للتعرف على أهم القطع الأثرية التاريخية وتسلسل العصور والمقتنيات النادرة، بجانب ذلك زار مجموعات من طلاب المدارس المتحف وتعرفوا على مقتنيات المتحف الفريدة وسيناريو العرض المتحفي واستمتعوا بالجولات الإرشادية التي قدمها لهم أمناء المتحف.

مبادرات أثرية ومجموعات مختلفة تتعرف على مقتنيات المتحف

كما زارت المتحف مبادرة "لفها تعرفها" مصطحبة معها مجموعة من الزائرين الذين أبدوا إعجابهم بالمتحف، كما تمت زيارة المتحف من قبل مجموعة "حكاوي المؤرخ" واستمتعوا بشرح القطع الأثرية من خلال أمناء المتحف وأعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف، واستمتع ايضا بزيارة المتحف مجموعة من العاملين بمكتبة الإسكندرية وحرصوا على التقاط الصور التذكارية.

شخصيات فنية وعامة حرصوا على زيارة المتحف

كما زار المتحف الدكتور خالد خضر المصور السعودي أقدم مصور للحرمين ورئيس إتحاد المصورين العرب، والذي قضى أكثر من 50 عامًا في التصوير ولديه حوالي 150 ألف صورة للحرمين الشريفين، كما زار المتحف الممثل والبلوجر محمد خميس بصحبة مجموعة من أصدقائه في أثناء زيارتهم لمدينة الإسكندرية، حيث حرصوا على وضع زيارة المتحف اليوناني الروماني من ضمن برنامج الزيارة الخاص بيهم أثناء تواجدهم في مدينة الإسكندرية.

المتحف اليوناني الروماني

المتحف اليوناني الروماني

المتحف اليوناني الروماني

المتحف اليوناني الروماني

المتحف اليوناني الروماني

المتحف اليوناني الروماني