الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير قطر سبل تعزيز التعاون المشترك

الوزير خلال اللقاء
الوزير خلال اللقاء

استقبل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار السفير طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة، والذي حرص على لقاء  الوزير بعد توليه رسميًا مهام  منصبه سفيرًا لبلاده بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

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وقد جاء هذا الاجتماع لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، بما يساهم في الدفع قُدمًا نحو آفاق أرحب من التعاون المُثمر، ولاسيما في ظل الزيارة الأخيرة  الوزير للعاصمة القطرية الدوحة.

وحضر اللقاء السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة،  فهد حمد العيدة سكرتير أول بسفارة دولة قطر بالقاهرة.

واستهل  الوزير اللقاء، بالترحيب  بالسفير، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه، مشيدًا بالعلاقات المتميزة بين البلدين والتي تشهد تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى زيارته الأخيرة لقطر والتي عقد خلالها مجموعة من اللقاءات الهامة مع الجانب القطري لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العديد من الملفات المرتبطة بمجال السياحة.

آليات التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار السياحي

وتم، خلال اللقاء، بحث آليات التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما الفندقي، ومكافحة الاتجار الغير مشروع في الممتلكات الثقافية، واسترداد الآثار المسروقة والمهربة بطريقة غير شرعية خارج البلاد، والتدريب وتبادل الخبرات في مجال المتاحف والترميم وأعمال الحفائر الأثرية.

وتناول اللقاء أيضًا استعراض ومتابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها  الوزير في ديسمبر الماضي إلى الدوحة للمشاركة في اجتماعات الدورة ال 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، حيث تم مناقشة سبل تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الثنائية التي عقدها  الوزير على هامش هذه الزيارة مع كل من رئيس السياحة في قطر، والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، ورئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، حيث كان من أبرز النتائج الترحيب بالتعاون المستقبلي في عدد من الملفات ومن بينها دفع حركة السفر والسياحة بين البلدين بما يساهم في زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر من قطر، بالإضافة إلى ملف الاستثمار السياحي ولاسيما الفندقي.

وفي هذا الإطار، نوه الوزير إلى حوافز الاستثمار الفندقي التي وافق عليها مجلس الوزراء المصري مؤخرًا لحث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر.

ومن جانبه، أعرب سفير دولة قطر بالقاهرة عن تقديره لهذا اللقاء وأهميته، مثمنًا على تطور العلاقات التي تشهدها مصر وقطر في مجالات عدة، ومؤكدًا على حرص بلاده على تعزيز مزيد من التعاون ولاسيما في مجال السياحة والآثار وخاصة في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية في مختلف قطاعاتها.

وأشاد السفير بالعاصمة الإدارية الجديدة وحجم الإنجاز والفرص الاستثمارية الكبيرة الموجودة بها وهو ما يعكس التطور والحداثة التي تشهدها الدولة المصرية.

كما تم مناقشة مقترح تنظيم زيارة لبعض المسئولين في قطر إلى مصر لعقد اجتماعات ومباحثات عمل لزيادة آوجه التعاون بين البلدين في ملفات التعاون المشترك، ووجه الوزير، الدعوة، للدكتور سعد بن علي الخرجي رئيس السياحة في قطر، لزيارة مصر.
 

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