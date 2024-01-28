الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير السياحة الأسبق: نأمل فى توسيع مجال حرية الحوار ونخشى من تصاعد التوترات الإقليمية

منير فخري عبد النور
منير فخري عبد النور

أعرب وزير السياحة الأسبق، منير فخري عبد النور، عن أمله في أن يكون الحوار الوطني أكثر حرية وتسامحا، وأن يتم الاحترام المتبادل بين مختلف الآراء والمواقف.

وأكد عبد النور، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة "سي بي سي"، مساء السبت، على ضرورة ألا يدعي أحد أنه يملك الحقيقة الوحيدة أو الصواب النهائي.

وعبر وزير السياحة الأسبق عن قلقه من الوضع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط الذي وصفه بالـ"مُقلق"، ومن خطر تفاقم الصراعات وانضمام أطراف جديدة إليها، وأشار إلى أن مصر تلعب دورا مهما في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

الحوار الوطنى منير فخري عبد النور وزير السياحة مصر الوضع الإقليمي في المساء مع قصواء

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