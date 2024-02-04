وزير السياحة وسفيرة المكسيك يناقشان تعزيز أوجه التعاون بين البلدين

استقبل اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة Leonora Rueda سفيرة دولة المكسيك بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على المستوى السياحي.

وقد حضر اللقاء Héctor Ortega Nieto نائب سفيرة دولة المكسيك بالقاهرة، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

فتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين على المستوى السياحي

وخلال اللقاء، تم التأكيد على العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والمكسيك، كما تمت مناقشة سبل فتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين على المستوى السياحي ولا سيما في ضوء المؤشرات الإيجابية للحركة السياحية الوافدة إلى مصر من المكسيك خلال عام 2023، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين في مجال السياحة وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في مجال الضيافة والفندقة.

بالإضافة إلى مناقشة سبل الترويج للمقصد السياحي المصري في المكسيك بصورة أكبر لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من خلال تنظيم زيارات تعريفية لممثلي ومسئولي القطاع السياحي ومنظمي الرحلات وشركات السياحة ووسائل الإعلام والمدونين والمؤثرين بالمكسيك، وعقد لقاءات مهنية بين منظمي الرحلات بالمكسيك ونظرائهم في مصر.

يأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات التي يعقدها الوزير مع سفراء الدول المختلفة المصدرة للسياحة إلى مصر لتعزيز سبل التعاون، وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الدول إلى المقصد السياحي المصري.

علي الجانب الآخر تشارك وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي للإجازات "Salon Des Vacances" الذي يُقام حاليًا بالعاصمة البلجيكية بروكسل، والذي يعد أكبر تجمع سياحي مهني لمنظمي الرحلات من بلجيكا وشركاء المهنة من جميع أنحاء العالم للمشاركة والتواصل الفعال والمثمر.

وقد افتتح الجناح المصري المشارك في المعرض السفير الدكتور بدر عبدالعاطى، سفير مصر في بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية فى بروكسل، وذلك بحضور محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.