الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة السياحة والآثار تشارك فى المعرض السياحى الدولى للإجازات بروكسل

صورة من المشاركة
صورة من المشاركة

تشارك وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي للإجازات "Salon Des Vacances" الذي يُقام حاليًا بالعاصمة البلجيكية بروكسل، والذي يعد أكبر تجمع سياحي مهني لمنظمي الرحلات من بلجيكا وشركاء المهنة من جميع أنحاء العالم للمشاركة والتواصل الفعال والمثمر.

وقد افتتح الجناح المصري المشارك في المعرض السفير الدكتور بدر عبدالعاطى سفير مصر في بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية فى بروكسل، وذلك بحضور محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

 

وزارة السياحة والآثار تشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

 

txt

خطوات وزارة السياحة والآثار نحو التحول الرقمى خلال 2023

من جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن المشاركة في المعرض تأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار والهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة والتي من بينها السوق البلجيكية، والعمل على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه ولا سيما في ظل ما شهدته هذه الحركة من تزايد ملحوظ خلال عام 2023.

وأضاف أن هذا المعرض يعد فرصة للتعرف على مقترحات وآراء منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة بالسوق البلجيكية، بالإضافة إلى التعرف على أي تحديات قد تواجه تحقيق النمو في الأعداد السياحية الوافدة من هذه السوق.

وخلال فعاليات المعرض، عقد الأستاذ محمد سلامة عددًا من اللقاءات المهنية مع أهم منظمي الرحلات في السوق البلجيكية، ورئيس اتحاد منظمى الرحلات وشركات السياحة البلجيكية، حيث تم استعراض مقومات مصر السياحية المتنوعة، ومناقشة إمكانية عقد الاجتماع السنوي للاتحاد للعام الجاري 2024 فى مصر، كما تم بحث آليات تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق البلجيكية إلى مصر.

كما عقد اجتماعًا مع رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات البلجيكية والمسئولة عن تنظيم المعرض، والذى أعرب عن رغبته في مشاركة مصر كضيف شرف للمعرض في دورته القادمة لما تتمتع به من ثقة كبيرة لدى السائحين البلجيك باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية المفضلة لديهم والتى يحرصون على زيارتها.

المعرض السياحي الدولي للأجازات Salon Des Vacances بروكسل وزارة السياحة والآثار بلجيكا الاسواق السياحية

مواد متعلقة

وزيرا السياحة والآثار والسلطة الشعبية للثقافة بفنزويلا يناقشان التعاون بين البلدين

وزير السياحة: تحقيق نمو غير مسبوق فى حجم الطاقة الفندقية وصل إلى 7%

السياحة تشارك فى الجلسة التحضيرية لمنتدى جامعات التراث

وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير قطر سبل تعزيز التعاون المشترك

عيسى: مصر تستهدف الوصول عام 2028 إلى ما بين 1.6 % و 1.7 % من حركة السياحة العالمية

بدء مشروع دراسة وتوثيق وإعادة تركيب الكساء الخارجى لهرم منكاورع بمنطقة أهرامات الجيزة

بمناسبة اختياره شخصية معرض الكتاب.. مكتبة الإسكندرية تستعرض أرشيف سليم بك حسن

وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسى لغرفة التجارة الأمريكية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين

فى اليوم الـ121 للعدوان: شهيدان بقصف إسرائيلى على دير البلح

إصابتان برصاص الاحتلال وطفل برضوض خلال اقتحام قوات خاصة مخيم بلاطة