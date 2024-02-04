وزارة السياحة والآثار تشارك فى المعرض السياحى الدولى للإجازات بروكسل

تشارك وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي للإجازات "Salon Des Vacances" الذي يُقام حاليًا بالعاصمة البلجيكية بروكسل، والذي يعد أكبر تجمع سياحي مهني لمنظمي الرحلات من بلجيكا وشركاء المهنة من جميع أنحاء العالم للمشاركة والتواصل الفعال والمثمر.

وقد افتتح الجناح المصري المشارك في المعرض السفير الدكتور بدر عبدالعاطى سفير مصر في بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية فى بروكسل، وذلك بحضور محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

من جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن المشاركة في المعرض تأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار والهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة والتي من بينها السوق البلجيكية، والعمل على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه ولا سيما في ظل ما شهدته هذه الحركة من تزايد ملحوظ خلال عام 2023.

وأضاف أن هذا المعرض يعد فرصة للتعرف على مقترحات وآراء منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة بالسوق البلجيكية، بالإضافة إلى التعرف على أي تحديات قد تواجه تحقيق النمو في الأعداد السياحية الوافدة من هذه السوق.

وخلال فعاليات المعرض، عقد الأستاذ محمد سلامة عددًا من اللقاءات المهنية مع أهم منظمي الرحلات في السوق البلجيكية، ورئيس اتحاد منظمى الرحلات وشركات السياحة البلجيكية، حيث تم استعراض مقومات مصر السياحية المتنوعة، ومناقشة إمكانية عقد الاجتماع السنوي للاتحاد للعام الجاري 2024 فى مصر، كما تم بحث آليات تعزيز التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق البلجيكية إلى مصر.

كما عقد اجتماعًا مع رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات البلجيكية والمسئولة عن تنظيم المعرض، والذى أعرب عن رغبته في مشاركة مصر كضيف شرف للمعرض في دورته القادمة لما تتمتع به من ثقة كبيرة لدى السائحين البلجيك باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية المفضلة لديهم والتى يحرصون على زيارتها.