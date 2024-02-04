الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة السياحة والآثار تشارك فى المعرض السياحى الدولى BIT بميلانو بإيطاليا

جانب من المعرض
جانب من المعرض

 

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي BIT الذي يٌقام بمدينة ميلانو بدولة إيطاليا وانطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 6 فبراير الجاري.

وقد حضر الافتتاح الرسمي للمعرض وزيرة السياحة الإيطالية، ورئيس مقاطعة لومبارديا الإيطالية، والعديد من رؤساء الوفود المشاركة في المعرض، بالإضافة إلى السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسفيرة منال عبد الدائم قنصل مصر العام في ميلانو،  محمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في ألمانيا والمشرف  الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابع لها، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في ميلانو.

وزارة السياحة والآثار تشارك فى المعرض السياحى الدولى للإجازات بروكسل

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وعقب الافتتاح التقى  عمرو القاضي بممثلي الشركات والفنادق المصرية المشاركة بالمعرض، مؤكدًا على أهمية السوق الإيطالي بالنسبة للسياحة المصرية، حيث شهدت الحركة السياحية الوافدة منه نسبة نمو تجاوزت 60% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022.

كما عقد الرئيس التنفيذي للهيئة عدة لقاءات مهنية على هامش المعرض، حيث التقى مع أكبر منظم للرحلات في السوق الإيطالي والذي تجاوز حجم أعماله حوالي 40% من حجم الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون من خلال تنظيم حملات ترويجية مشتركة للترويج للموسم السياحي الصيفي المقبل.

 

وورشة عمل للشركات الأعضاء في الاتحاد الإيطالي إلى مدينة شرم الشيخ

 

 

كما التقى مع رئيسة الاتحاد الإيطالي لرابطة شركات السفر والسياحة FIAVET، حيث تم مناقشة تنظيم زيارة تعريفية، وورشة عمل للشركات الأعضاء في الاتحاد الإيطالي إلى مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس القادم لزيارة الأماكن السياحية بها وعقد لقاء مع نظرائهم من مسئولي وأصحاب شركات السياحة المصرية لبحث سبل تعزيز التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالية.

هذا بالإضافة إلى عقد اجتماع مع منتج أهم البرامج التليفزيونية الإيطالية المتخصصة في السياحة للتعاون لإنتاج البرنامج  السياحي الأهم بعنوان DonnaVentur، في مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري.

كما أجرى الرئيس التنفيذي للهيئة عدة حوارات إعلامية مع ممثلي مجموعة من أهم الصحف والمجلات السياحية المتخصصة، وذلك لتعريف الإيطاليين ولاسيما المهتمين بالشأن السياحي بالمستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، والتطوير الذي يشهده المقصد السياحي المصري ولاسيما منتج القاهرة الجديد الذي يجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تشارك في هذا المعرض بجناح تبلغ مساحته 100متر ويعبر تصميمه عن الحضارة المصرية القديمة، ويضم 10 شركات سياحة وفنادق مصرية، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.
 

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