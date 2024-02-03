السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة السياحة: إطلاق منصة موحدة للسياحة العلاجية مارس المقبل

غادة شلبى
غادة شلبى

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن الوزارة تسعى إلى وضع السياحة الصحية في مصر على خريطة السياحة العالمية. 

أضافت شلبي - خلال المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية - أن وزارة السياحة والآثار ستعلن إنشاء منصة موحدة للسياحة الصحية بجزئيها العلاجي والاستشفائي، والتي سيتم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية المقرر عقده يومي 2 و3 مارس المقبل.

أوضحت أن وزارة السياحة والآثار تستهدف التعاقد مع خبراء دوليين لتحليل المناطق التي تزخر بالسياحة الاستشفائية في مصر، من أجل إعداد استراتيجية موحدة للسياحة الصحية في مصر تفتح الباب أمام المستثمرين لتوضيح خريطة كاملة للمناطق الاستثمارية والعوائد الاقتصادية منها، وشددت على أن مصر تملك العديد من المقومات التي تؤهلها أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال السياحة الصحية.

 استراتجية لدراسة منتج السياحة الاستشقائية

وقالت شلبي، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الوزارة تعمل حاليا رسم استراتجية لدراسة منتج السياحة الاستشفائية الذى يعتمد على الموارد الطبيعية التى نمتلكها، فلدينا ما يقرب 1362 عينا كبريتية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على وضع  خطة لإطلاق منتج متكامل للسياحة الاستشفائية، ولكن يجب أن نقوم أولا تخطيط استراتيجي للمناطق التي تقع فيها هذة الموارد الطبيعية.

أشارت إلى أن منتج السياحة العلاجية بشقية الصحى والاستشفائى قادر على جذب أكثر من 200 ألف سائح سنويا كما ذكرت الوثيقة، خاصة أن هذا السائح مرتفع الإنفاق، وستكون عائداتها أكثر من مليار دولار، مابعة أن هذا النمط السياحي لا يعتمد على السياحة الفردية، لكنها تجذب سياحة الأسر. 

يذكر أن المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي للسياحة يشارك به وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، بالإضافة إلى محافظي جنوب سيناء خالد فودة والوادى الجديد محمد الزملوط، وأسوان أشرف عطية والقاهرة خالد عبدالعال، والدكتورة نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة، وعدد من العاملين بالقطاع الصحي والسياحي.

وزير السياحة والآثار السياحة الصحية خريطة السياحة العالمية منصة موحدة للسياحة الصحية بالسياحة الاستشفائية

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