وزير السياحة: مصر حققت أعلى معدل لحركة السياحة الوافدة فى تاريخها

استهل اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لقاءاته المهنية التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد، بمجموعة من اللقاءات المكثفة مع ممثلي بعض منظمي الرحلات، ومسئولي ومالكي ومديري بعض شركات السياحة وشركات الطيران في إسبانيا، وأصحاب ومديري بعض المنشآت الفندقية الدولية.

واستعرض عيسى أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، وقطاع الآثار بها، بجانب أبرز الخطط والاستراتيجيات التي يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

كما استعرض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن عام 2023 قد حقق رقمًا قياسيًا في حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر باستقبال 14.906 مليون سائح وهو أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، حيث حقق عام 2010 هو عام الذروة 14.731 مليون سائح.

وأشار إلى أن الربع الأخير من عام 2023 يعتبر ثاني أعلى معدل حققته مصر في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر بعد عام 2010 وهو عام الذروة السياحية، حيث حققت خلال هذا الربع 3.6 مليون سائح.

وأضاف أن الـ19 يوما الأوائل في عام 2024 تم خلالهم تحقيق نسبة زيادة في أعداد السياحة الوافدة لمصر 9% عن مثيلتها في 2023.

وأشار إلى أن أعداد مقاعد الطيران القادمة إلى مصر قد زادت في عام 2023 إلى أكثر من 35 % عن مثيلتها في عام 2022، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تستهدف زيادة هذه المقاعد في عام 2028 إلى 3 أضعاف أعدادها الموجودة حاليًا وبما يحقق أيضًا الوصول بمستهدفات صناعة السياحة في مصر إلى 30 مليون سائح.

ولفت الوزير إلى قيام الوزارة بمد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل المقبل وتقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران Booster Campaign، في إطار هذا البرنامج بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وتحدث أيضًا عن حرص الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في إطار خططتها الترويجية على تنفيذ حملات ترويجية مشتركة Co-Marketing بالتعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات الطيران، بجانب تنظيم واستضافة العديد من الزيارات التعريفية Fam Trips لمصر لعدد من هؤلاء من شركاء المهنة بما يضمن استمرار الأنشطة التسويقية للمقصد السياحي المصري.

واستعرض حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخرًا خلال اجتماع مجلس الوزراء للتوسع في الاستثمار الفندقي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، مشيرًا إلى أنه جارى الانتهاء منها بالتعاون مع وزارة المالية لإرسالها للبنوك المصرية للبدء في تنفيذها خلال شهر فبراير المقبل.

وأشار الوزير إلى أن هناك 5000 غرفة فندقية جديدة تم اضافتهم خلال عام 2023 للطاقة الفندقية الموجودة في مصر، بجانب أنه تم فتح وتشغيل 4000 غرفة فندقية أخرى كانوا مغلقين.

وتحدث عيسى عن لتكون بذلك مدينة القاهرة Short City Break، وبما يساهم في زيادة أعداد الليالي السياحية بها، مشيرًا إلى أن السائح يأتي حاليًا إلى القاهرة لقضاء في المتوسط ما بين 3 إلى 4 أيام ولكن من خلال هذا المنتج ستمتد مدة زيارته لها إلى 12 يوم.

وأوضح أن هذا المنتج سيقدم 8 تجارب سياحية بعدد من المواقع الأثرية بالقاهرة الكبرى منها مواقع القاهرة الفرعونية والإسلامية والقبطية، عن طريق 8 مسارات كل مسار يضم عدد من المواقع، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي كانت مدة زيارتها حوالى 45 دقيقة لكن الآن ومع حجم التطوير الضخم في الخدمات المقدمة بها والافتتاحات الأخيرة الذي شهدتها هذه المنطقة مثل جامع سارية الجبل وبرجي الرملة والحداد التى من المقرر افتتاحهما في نهاية مارس المقبل ستصل مدة زيارتها إلى 4 ساعات على الأقل.