"سياحة حلوان" تنظم برامج تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل

قالت الدكتورة سها عبد الوهاب، عميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، إن الكلية تقوم بتدشين مجموعة من البرامج الجديدة لطلابها، خاصة طلاب الفرقة الرابعة، لتأهيلهم لسوق العمل وضخهم في القطاع السياحي الخاص. وقد تم إطلاق برنامج إدارة عمليات الطيران لتأهيل الطلاب للعمل في مجال الطيران، وهو أول برنامج يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الكلية لديها العديد من الشراكات مع كبرى المؤسسات السياحية والفندقية لتدريب الطلاب واكتسابهم الجانب العملي. فالطلاب لدينا يجمعون بين الجانب العملي والجانب النظري والأكاديمي. كما لدينا برنامج آخر يتضمن للطالب نصف الترم داخل الكلية والنصف الآخر داخل أحد الفنادق المشاركة معنا في تأهيل الطلاب. ونسعى لوضع برامج أخرى للجمع بين الجانب النظري والعملي.

وأشارت عميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان إلى أن هناك نسبة قليلة جدًا من الخريجين يعملون فعليًا في قطاع السياحة والفنادق، على الرغم من افتقار معظم المؤسسات السياحية والفندقية إلى العمالة المدربة والمؤهلة في هذه الفترة، خاصة بعد اتجاه معظم العاملين خلال فترة كورونا إلى امتهان مهن أخرى. ولهذا نسعى إلى وضع برامج مشتركة مع القطاع الخاص في مجال السياحة. وقد قمنا بعمل ملتقى توظيفي داخل الكلية، حيث قام عدد من ممثلي القطاع الخاص بتشغيل عدد من الطلاب والخريجين. كما أكدت أن الكلية ستواصل عمل ملتقيات توظيفية لدمج الطلاب والخريجين في سوق العمل.